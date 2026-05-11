Violenta entradera en González Catán: le abrieron la cabeza con un martillo delante de su hijo de 4 años

Un violento hecho de inseguridad ocurrió el viernes en la localidad bonaerense de González Catán , partido de La Matanza, y el video del episodio se viralizó en las últimas horas, ya que una cámara captó el ataque contra una familia.

Un grupo de delincuentes saltó por los techos e ingresó a una vivienda mientras una familia descansaba. Al escuchar ruidos, el dueño de casa, de 27 años, fue a ver qué ocurría y los ladrones lo atacaron a golpes con un martillo. En tanto, en esa situación, encerraron a la mujer del muchacho y a su hijo de 4 años en una de las habitaciones dela casa.

Tras propinarle una fuerte golpiza y abrirle la cabeza con el martillo, los delincuentes obligaron al hombre a tirarse al piso y permanecer allí el tiempo que duró el violento asalto. Mientras las víctimas estaban contenidas, el grupo robó electrodomésticos y objetos de valor y luego huyó de la escena.

En tanto, el hombre golpeado tuvo que ser trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde fue asistido por personal de salud. Desde el centro de salud consignaron que se encontraba fuera de peligro.

Posteo desde el el dolor

“¡Un bebé de 4 años pasando esto por segunda vez! No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían, mi pareja no la contaba. Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pendejos menores de edad caigan así en plena madrugada", expresó en redes sociales la mujer del hombre atacado, quien fue víctima del asalto.

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Desde el ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que dos menores de 14 y 16 años fueron detenidos, al tiempo que buscan a sus cómplices. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad de “entradera”.

Fuente: Agencia DIB