La Matanza: asesinaron a un comisario de la Policía Bonaerense que se hallaba fuera de servicio

Un patrullero de la Policía Bonaerense. La Policía investiga lo ocurrido y realiza las diligencias correspondientes.

Un comisario de 46 años miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue asesinado durante la noche del lunes en González Catán, partido de La Matanza. El hecho ocurrió cuando el efectivo se encontraba de franco y, según las primeras hipótesis, habría sido abordado por delincuentes en un intento de robo.

De acuerdo con Viví El Oeste, el episodio tuvo lugar en la zona de Apipé y Obligado. El oficial, identificado como Diego Fernando P., de 46 años y que se desempeñaba en la Escuela de Policía Juan Vucetich, se dirigía a buscar a su hija cuando fue interceptado por al menos tres personas. Por motivos que aún son investigados, recibió varios disparos que impactaron en distintas partes de su cuerpo.

Tras el ataque, vecinos que se encontraban en el lugar acudieron en su ayuda y lo trasladaron de urgencia hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) del Km 29 utilizando su propio vehículo. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, los profesionales constataron que había ingresado sin signos vitales.

Prófugos Luego del crimen, los sospechosos escaparon y permanecen prófugos. Durante la noche, efectivos policiales y peritos trabajaron en la escena para relevar pruebas y avanzar en la identificación de los responsables.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que busca reconstruir lo sucedido y determinar si el móvil del ataque fue efectivamente un intento de robo o si existieron otras circunstancias vinculadas al hecho. Fuente: Agencia DIB

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