lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 18:43

Luján: empresario procesado por abuso fue grabado en la Basílica sin la tobillera electrónica

El empresario Marcelo Porcel está procesado por el abuso sexual de diez adolescentes. Las imágenes exponen al acusado en el ingreso a la Basílica sin ningún tipo de medida de control ni monitoreo.

Por Agencia DIB
El empresario Marcelo Porcel grabado en la Basílica de Luján.

El empresario Marcelo Porcel grabado en la Basílica de Luján.

El empresario Marcelo Porcel, procesado por el abuso sexual de diez adolescentes, fue registrado el último domingo asistiendo a una misa en la Basílica de Luján sin la tobillera electrónica que la Justicia había ordenado colocarle días atrás. Las imágenes, difundidas por el canal TN, exponen al acusado en el ingreso al templo sin ningún tipo de medida de control ni monitoreo.

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La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó recientemente el procesamiento de Porcel por presuntos delitos sexuales contra diez menores y dispuso la colocación del dispositivo electrónico, además de ordenar la entrega de herramientas de alerta para las víctimas. A pesar de que la fiscalía, la querella y la asesora de menores solicitaron su detención preventiva, el tribunal resolvió mantenerlo en libertad bajo medidas cautelares y con la prohibición de salir del país.

Marcelo Porcel
El empresario Marcelo Porcel, procesado por el abuso sexual de diez adolescentes.

El empresario Marcelo Porcel, procesado por el abuso sexual de diez adolescentes.

La investigación judicial comenzó tras las denuncias presentadas por padres y adolescentes, quienes eran compañeros de colegio de los hijos del empresario. Según el expediente, los hechos investigados ocurrieron en el entorno familiar de Porcel cuando las víctimas tenían alrededor de 13 años.

La resolución de primera instancia se sustenta en diversos elementos probatorios, entre los que se destacan los testimonios de los menores damnificados en Cámara Gesell, peritajes psicológicos y evidencia digital. Dentro de estos últimos elementos, la causa cuenta con fotografías halladas en el teléfono celular del acusado, las cuales habrían sido tomadas de forma oculta mientras los chicos se encontraban desnudos en el baño de su vivienda. Asimismo, los denunciantes manifestaron que el imputado les facilitaba bebidas alcohólicas, les entregaba dinero y los incentivaba a realizar conductas de carácter sexual.

Fuente: Agencia DIB

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