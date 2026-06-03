miércoles 03 de junio de 2026
3 de junio de 2026 - 11:46

Dónde ver los 104 partidos del Mundial: las señales que los transmiten

Entre el cable, la televisión abierta y el streaming, la oferta para la Argentina quedó repartida de forma desigual.

Por Agencia DIB
El fútbol, esa pasión argentina.

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La Copa Mundial de fútbol, que se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, será la edición más grande en la historia: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos.

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Pero a diferencia de otras ediciones, el Mundial 2026 llega con una oferta de transmisión fragmentada entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming. Por eso, habrá que estar atentos para ver por TV a tus ídolos, más allá que los partidos de la Selección de Lionel Scaloni tendrá una oferta más amplia.

DSports es la única señal televisiva con acceso al 100% de los encuentros. A través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO, transmitirá los 104 partidos del torneo. La señal cuenta con la licencia de FIFA para la transmisión tanto en televisión satelital como en plataformas digitales.

Ese mismo esquema de licencias es el que permite que Paramount+ y Flow también ofrezcan el torneo completo. Ambas plataformas acceden a los 104 partidos a través de un acuerdo de sublicencias con DSports, con la misma imagen y relatos de la señal deportiva. Los usuarios de Amazon Prime Video que contraten el canal de DSports como add-on también tendrán acceso a la totalidad de los encuentros.

Las otras señales que pasarán partidos, pero no todos, son TyC Sports (52 encuentros, entre ellos todos los de la selección argentina). Telefe (32 partidos), y Disney+, a través de ESPN y su plan Premium (30 en total).

Finalmente está el caso de la TV Pública, que mundiales anteriores transmitía la selección albiceleste y hasta la mitad de los choques del resto del torneo. Esta vez, sin equipo de periodistas propios, tendrá una presencia muy acotada: 10 partidos, con los tres encuentros de Argentina en fase de grupos como únicos confirmados hasta el momento.

cuadro partidos mundial

Fuente: Agencia DIB

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