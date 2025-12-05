Entradera en González Catán: una jubilada murió de un infarto y los ladrones se llevaron sus ahorros

Una mujer de 78 años murió de un infarto por la conmoción que le generó el ingreso de dos delincuentes a su casa, en el marco de una entradera.
Susana Díaz, de 78 años, se levantó de la cama al escuchar ruidos. Cuando vio a los malvivientes se descompensó.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Santo Tomé al 6700, en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza.
La mujer, identificada como Susana Antonia Díaz, de 78 años, estaba descansando junto a su marido, cuando escucharon ruidos y ella se levantó a ver qué pasaba. Al encontrarse con los ladrones, el susto la descompensó y cayó al suelo. La posterior autopsia confirmó que había muerto de un infarto, ya que no presentaba marcas ni golpes, según indicó el portal Primer Plano Online.
Con celeridad, los maleantes exigieron dinero: el marido de la víctima les entregó unos 4 millones de pesos y huyeron. El hombre llamó al 911 y cuando llegó la Policía no había rastros de ellos. Se cree que en la banda actuaron cuatro personas: dos afuera, de campana, y dos que ingresaron a la vivienda. Aunque sospechan que podría haber más cómplices.
El hombre, Humberto Mercado, estaba conmocionado y debió ser contenido por los agentes. Tenía las piernas golpeadas.
La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo. Investiga el caso la fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Claudio Fornaro.
Fuente: Agencia DIB