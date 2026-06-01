Homicidios: "La tasa más baja registrada en la historia del país", según el Ministerio de Seguridad

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, bajaron los homicidios en el país.

“Reducción sostenida de los principales delitos en todo el país” que, según el Ministerio de Seguridad de la Nación , “consolidan la tendencia descendente registrada en los últimos años”. Esas son las conclusiones del informe “Estadísticas Criminales 2025” que presentaron esta tarde la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , junto al director nacional de Estadística Criminal, Marco González , y elaborado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

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Durante la presentación, Monteoliva destacó que el país alcanzó en 2026 el grado “A” de Calidad Estadística, la máxima calificación otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para los sistemas de información criminal. El reconocimiento posiciona al país entre los estándares internacionales más altos en materia de producción, transparencia y calidad de estadísticas oficiales.

De acuerdo con el Ministerio, los datos muestran que la tasa de homicidios dolosos descendió de 4,4 cada 100.000 habitantes en 2023 a 3,6 en 2025, una reducción del 18,4% en dos años y del 7,3% respecto de 2024 . “Se trata de la tasa más baja registrada en la historia del país por segundo año consecutivo. Con este indicador, Argentina se consolida como el país con menor nivel de violencia letal entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en la comparación internacional presentada”.

Siempre según el informe, la disminución también alcanzó a los homicidios dolosos con víctimas mujeres, que registraron una baja del 10,8% durante 2025 y del 23,5% en los últimos dos años. Asimismo, los robos simples y agravados alcanzaron la tasa más baja de la serie histórica oficial, excluyendo el período excepcional de 2020, con una caída interanual del 21,6%. Los hurtos, a nivel nacional, también mostraron una reducción significativa del 17,4%.

En materia de crimen organizado, los delitos vinculados con la organización, financiación y producción del narcotráfico registraron una baja del 4,3% respecto del año anterior, mientras que los hechos asociados al contrabando descendieron un 5,1%.

Los indicadores correspondientes al primer trimestre de este 2026, consigna el Ministerio, muestran que la tendencia continúa, con nuevas reducciones tanto en homicidios como en robos.

Fuente: Agencia DIB