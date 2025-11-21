Una discusión de tránsito en Zárate terminó a los tiros: tres heridos, entre ellos un policía

La escena donde ocurrió la discusión que terminó a los balazos en Zárate.

Una discusión de tránsito en pleno centro de Zárate derivó en un violento tiroteo entre un subteniente de la Policía Bonaerense y dos hombres que circulaban en un auto, en un episodio que dejó a los tres heridos y obligó a un amplio despliegue policial.

El hecho ocurrió este martes, pero se conoció en las últimas horas, cuando el subteniente -que presta servicio en la DDI Campana y estaba franco- conducía su Fiat Uno por la calle Rivadavia. Según la reconstrucción policial, una maniobra imprudente de un Peugeot negro casi provoca un choque y desencadenó la discusión entre los conductores.

La pelea escaló rápidamente: hubo frenadas bruscas, maniobras de encierro y hostigamiento durante varias cuadras. Al llegar a la esquina de Rivadavia y Almirante Brown, uno de los ocupantes del Peugeot extrajo un arma de fuego y disparó desde el interior del vehículo . El tiro hirió al subteniente en el hombro izquierdo.

El policía respondió con su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos . El conductor del Peugeot recibió un balazo en el muslo derecho y su acompañante fue herido en un brazo y en la ingle. Tras el tiroteo, el agente descendió de su auto y logró reducir a los dos agresores hasta la llegada de refuerzos. Minutos después, los tres fueron trasladados al hospital local.

Fuentes policiales confirmaron que uno de los heridos debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece en estado reservado, aunque no se precisó si se trata del conductor o del acompañante del Peugeot. El resto de los involucrados no presenta riesgo de vida.

Investigación y peritajes

Debido a que en el hecho intervino un miembro de la Bonaerense, la Prefectura Naval Argentina quedó a cargo del resguardo de la escena y de las primeras diligencias, junto con la comisaría 1ª de Zárate. También fue notificado el área de Asuntos Internos, que abrió su propia investigación.

Los investigadores secuestraron ambos vehículos, las armas utilizadas -incluido un revólver calibre .22 con numeración suprimida- y prendas del efectivo policial. La causa quedó en manos de la UFI 7 de Zárate, a cargo del fiscal Leonardo Blanco.