Conmoción en Zárate por la detención del hijo del funcionario encargado de la seguridad

La ciudad de Zárate, en el noreste bonaerense, está bajo conmoción política a raíz de que uno de los hijos de Alejandro Ferreyra, el subsecretario de Seguridad, quedara envuelto en un tiroteo con la policía que intervino en un aparente caso de robo.

No bien se conoció la novedad, el intendente Marcelo Matzkin -PRO- anunció en las redes sociales la suspensión en el cargo de Ferreyra “hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles” de lo ocurrido.

El hijo de Ferreyra, de quién no se reveló el nombre, fue detenido tras un episodio ocurrido en las últimas horas en el barrio Reysol de Zárate, en el que efectivos policiales que intervinieron para intentar frustrar el robo de una camioneta y fueron enfrentados a tiros.

De acuerdo a la poca información que trascendió, además del hijo del funcionario habrían sido detenidas otras cuatro personas.

Las aclaraciones de Matzkin

En su comunicación, Matzkin aclaró que el hijo del Ferreyra “no residía en la ciudad de Zárate”, que “es mayor de edad” y que “no tenía contacto con su padre”. Además, dijo que su funcionario “ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada”.

El intendente respaldó con esas palabras el modo en que Ferreyra actuó en el caso concreto que involucra a su hijo, además de reivindicar su gestión hasta ahora. En ese plano, ratificó que la suspensión del funcionario es por ahora preventiva.

Ahora, respta conocer los detalles del caso para saber el futuro del funcionario, pero el alcalde pareció adelantar que está conforme con cómo se manejó ante una sitaucion crítica como es el involucramiento de un hijo en un tiroteo con la policía siendo él el respaonsable de la seguridad.

En el mismo mensaje, el intendente también intentó mostrar capacidad de reacción del sistema de seguridad local al destacar que las operaciones policiales pudieron desarrollarse “gracias a la detección del ingreso del vehículo por medio del uso de las cámaras lectoras de patente del municipio”.

Fuente: Agencia DIB.