jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 14:49

Un exbasquetbolista que jugó en Bahía Blanca fue condenado en EE.UU. por producir pornografía infantil

Dagoberto Peña, que tuvo una breve presencia por Bahía Basket allá por 2014, fue sentenciado a 60 años de cárcel.

Por Agencia DIB
Dago Peña solo llegó a jugar unos amistosos en el club bahiense.

"Dago" Peña solo llegó a jugar unos amistosos en el club bahiense.

La Nueva

El exbasquetbolista dominicano Dagoberto Peña, que tuvo un breve paso por un club de Bahía Blanca allá por 2014, fue condenado en Florida, Estados Unidos, a 60 años de cárcel por producir videos sexuales con menores y distribuirlos en Internet.

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El propio exjugador (se desempeñó como alero, hoy con 37 años) ya se había declarado culpable de los cargos el pasado 23 de enero, pero no fue hasta el último martes cuando se hizo oficial la sentencia.

Detalles

Según los documentos, Peña, quien ejercía como profesor de Educación Física y entrenador en el condado de Charlotte, persuadió a dos menores para que incurrieran en conductas sexualmente explícitas con el objetivo de producir contenido visual de dichos abusos.

De acuerdo con La Nueva, los hechos se produjeron entre octubre de 2024 y febrero de 2025, aunque la investigación dio comienzo en abril de 2025 tras la denuncia del padre de una de las menores, que había descubierto mensajes inapropiados de su hija con el exjugador de la selección de República Dominicana.

Trayectoria en Argentina

En su recorrido deportivo Peña vino a Bahía Blanca como refuerzo de Bahía Basket para encarar la temporada 2014-15 de la Liga Nacional. Si bien disputó algunos amistosos como la Copa Ciudad de Monte Hermoso, fue cortado por motivos económicos y por no ser un jugador específico para la posición de escolta, según indicó en aquella oportunidad el DT Sebastián Ginóbili.

"Dago", a quien Bahía Basket reemplazó por el escolta argentino Mariano Byró, jugó luego nueve partidos en Sionista de Paraná.

En su recorrido profesional, además de participar en la selección de su país, también jugó en Uruguay, Colombia, España y Francia.

Fuente: Agencia DIB

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