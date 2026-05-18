Bahía Blanca: una disputa familiar por una herencia deja a más de 1.000 fieles sin sus templos

El templo de la Sociedad Espiritista Paz y elevación de Bahía Blanca, ubicado en la calle Patricios 325, por orden judicial está cerrado.

Una disputa entre familias por la herencia de inmuebles que se originó hace casi una década, derivó en los últimos días en el cierre de dos templos religiosos en las localidades bonaerenses de Bahía Blanca y Punta Alta , hecho que afecta a más de mil fieles de la Sociedad Espiritista Paz y elevación.

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La discusión entre la parte demandante y la demandada surge a raíz del destino de los Templos Hermana Teresa y los bienes afectados a este culto, de acuerdo con la “voluntad expresa” de la difunta hermana fundadora, Teresa Bruno, plasmada en escrituras públicas y actos jurídicos de naturaleza “extrapatrimonial”.

Según explicó Juan Carlos Rochón, nieto de Teresa y vicepresidente de Paz y elevación, a La Nueva, los bienes en disputa “nunca integraron verdaderamente el acervo hereditario personal” de su abuela, porque - afirmó - se adquirieron gracias a “aportes, contribuciones y donaciones” de los fieles.

Las escrituras públicas incorporadas al expediente avalarían que Bruno “no actuó en beneficio personal ni patrimonial, sino como continuadora y administradora de un legado espiritual colectivo”.

Los demandantes argumentan que en esos documentos se convino “a favor de terceros, identificándose como beneficiaria a nuestra institución”.

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El reclamo de la sociedad espírita radica en que, al tratarse de una “estipulación extrapatrimonial” ligada al “sostenimiento permanente del culto y de una obra colectiva, jamás podría ser válidamente revocada por los herederos de Teresa Bruno”.

Rochón aseveró que hubo una sucesión mal hecha de los bienes de su abuela y agregó que el reclamo "no es por las propiedades, sino por los fieles". Según el hombre, su tía “engañó” a su mamá y a su tío, os hizo firmar una serie de documentos y no cumplió la voluntad de su abuela Teresa.

“Gracias a Dios que mi madre, antes de fallecer, pudo firmar como arrepentida de haberle firmado a mi tía. Entonces, más que un lío familiar, es una estafa a una entidad de hace muchos años. Mis primas van por las propiedades, porque de la gente de nuestra sociedad no les importa nada”, manifestó.

La Sociedad Espiritista Paz y Elevación se fundó en 1959 y el Jardín de la fe, uno de sus espacios, reúne a niñas, niños y adolescentes. El exministerio de Culto autorizó y reconoció la continuidad institucional.

Fuente: Agencia DIB