Bahía Blanca: sigue internada la niña intoxicada con droga y alcohol

La menor permanece internada en Bahía Blanca.

La menor de 12 años que fue internada tras sufrir una intoxicación por drogas y alcohol, y que además podría haber sido víctima de abuso sexual, permanece hospitalizada en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, donde por estas horas se le realiza un peritaje psicológico. La información fue confirmada por fuentes de una de las fiscalías que intervienen en la investigación, iniciada hace poco más de diez días en un departamento del macrocentro de esa ciudad.

Según consignó el diario La Nueva, a partir de entrevistas realizadas por psicólogas a la niña, los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido en el lugar y determinar si su relato coincide con la evidencia reunida. La menor fue retirada del inmueble por personal del servicio de emergencias 911, en un contexto en el que se encontraban cuatro hombres adultos y otras dos chicas que también serían menores de edad.

La causa es investigada por la fiscal de delitos sexuales Agustina Olguín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 de Bahía Blanca. "Estamos tomando declaraciones testimoniales y requiriendo informes a los organismos que intervienen, como el Servicio Local y el Hospital Municipal", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con lo publicado por La Nueva, el médico pediatra que atendió inicialmente a la víctima en el hospital radicó la denuncia ante la presunta comisión de un delito. La menor presentaba un cuadro de intoxicación por posible consumo de cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, que le provocó convulsiones.

En paralelo, hace una semana se hallaron restos de cocaína entre las pertenencias de un hermano de la niña, de 7 años. En el marco de la investigación, el juez Guillermo Mércuri dispuso la prohibición de acercamiento del padre a sus dos hijos menores por un plazo de cuatro meses. Fuente: Agencia DIB

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