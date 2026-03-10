martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 14:55

Presunta "pool party" y tiroteo en Esteban Echeverría: un muerto y dos detenidos

Un sospechoso murió y otros dos fueron detenidos tras un enfrentamiento armado con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) durante un allanamiento en Esteban Echeverría. La banda robaba autos.

Diarios Bonaerenses | Fernando Bertoldi
Por Fernando Bertoldi
El operativo en una casa de Esteban Echeverría terminó en un tiroteo en el que un delincuente fue abatido.

El operativo en una casa de Esteban Echeverría terminó en un tiroteo en el que un delincuente fue abatido.

tiros

Un violento tiroteo entre delincuentes y efectivos policiales se registró este lunes en una vivienda de la localidad 9 de Abril, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde se realizaba una fiesta "pool party" de la que participaban varios miembros de una organización criminal dedicada al robo de vehículos. Como resultado del tiroteo, uno de los sospechosos murió y otros dos fueron detenidos.

Más noticias
El momento en el que el hombre saca la mano y toca a la joven que iba en bicicleta. (Imagen de video)

Morón: un hombre manoseó a una ciclista en pleno día y lo buscan por la patente del coche
Juan Ignacio Buzali, expareja de Carolina Piparo.

La Plata: pedido de hasta 8 años de prisión para el exmarido de Carolina Piparo

El procedimiento fue realizado por personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Almirante Brown y Lomas de Zamora, en el marco de una investigación que lleva adelante la DDI de Lomas de Zamora y que está a cargo de la UFI Nº3 de ese departamento judicial.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia DIB, cuando los efectivos ingresaron al predio para concretar un allanamiento, fueron recibidos a tiros por un grupo de sospechosos que intentó darse a la fuga. Ante la agresión, los policías repelieron el ataque y se produjo un intercambio de disparos.

Embed - Tiroteo en Esteban Echeverría

Durante el enfrentamiento resultó gravemente herido Diego Ezequiel López, de 23 años y con antecedentes penales, quien fue trasladado a un hospital pero finalmente murió a raíz de las heridas sufridas.

Tras asegurar el lugar, los efectivos lograron detener a Nicolás Eduardo Llanelli y a Jonathan Alejandro Rodríguez, ambos señalados como integrantes de la organización investigada.

tiros

Investigación

La causa se inició luego de que la Policía interceptara a uno de los integrantes de la banda tras el robo de un Toyota Yaris, patente AF755EM. En ese procedimiento fue detenido un sospechoso, identificado como D. Brian Leiva, y se secuestró su teléfono celular.

El análisis del dispositivo permitió a los investigadores detectar la existencia de una organización criminal dedicada al robo agravado de vehículos.

Según la pesquisa, los autos sustraídos eran luego adulterados para su comercialización ilegal o utilizados para cometer otros delitos, principalmente entraderas.

Las tareas de inteligencia realizadas por la DDI permitieron identificar la estructura de la banda, que contaba con roles específicos para cada integrante: quienes se encargaban del robo violento de los vehículos, proveedores de armas y documentación, especialistas en la adulteración de los rodados, choferes y responsables de administrar el dinero proveniente de los delitos.

Embed

Además, los investigadores lograron vincular a la organización con al menos 15 hechos delictivos cometidos en la región.

Megaoperativo y más allanamientos

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la realización de 33 allanamientos simultáneos y la detención de 15 sospechosos. El operativo se activó de manera urgente luego de que se detectara la presencia de uno de los cabecillas de la banda en una vivienda, donde se desarrollaba una fiesta en una pileta o "pool party".

Durante el procedimiento en Esteban Echeverría, los policías secuestraron al menos tres pistolas y encontraron en el lugar a varias personas que fueron identificadas para determinar su posible vinculación con la causa.

Las pericias en la escena quedaron a cargo de personal de Gendarmería Nacional, mientras continúan los allanamientos en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense para intentar capturar a otros integrantes de la organización.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Morón: un hombre manoseó a una ciclista en pleno día y lo buscan por la patente del coche

La Plata: pedido de hasta 8 años de prisión para el exmarido de Carolina Piparo

Estafa en Lomas de Zamora: habló otra víctima de las tres gitanas que siguen prófugas

Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser "call centers del delito"

Imprudencia vial en Hudson: un conductor sin licencia dio 2,73 en el test de alcoholemia

Bahía Blanca: demanda por daños y perjuicios contra la consejera escolar y también contra la Justicia

Buscan a tres mujeres gitanas que están prófugas, acusadas de llevar al suicidio a una peluquera

Provincia acordó un 11% de aumento salarial para la Policía, más plus por uniforme y horas POLAD

Quilmes: identificaron a tres miembros de la murga que puso la soga que mató a un motociclista

Legítima defensa: la Justicia absolvió a una mujer que mató a su pareja de un escopetazo en Balcarce

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los reos fueron habilitados a usar celulares a partir de la pandemia de Covid-19, como muestra esta imagen de abril de 2020.

Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para que dejen de ser "call centers del delito"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El momento en el que el hombre saca la mano y toca a la joven que iba en bicicleta. (Imagen de video)

Morón: un hombre manoseó a una ciclista en pleno día y lo buscan por la patente del coche