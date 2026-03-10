Presunta "pool party" y tiroteo en Esteban Echeverría: un muerto y dos detenidos

El operativo en una casa de Esteban Echeverría terminó en un tiroteo en el que un delincuente fue abatido.

Un violento tiroteo entre delincuentes y efectivos policiales se registró este lunes en una vivienda de la localidad 9 de Abril, partido bonaerense de Esteban Echeverría , donde se realizaba una fiesta " pool party " de la que participaban varios miembros de una organización criminal dedicada al robo de vehículos. Como resultado del tiroteo , uno de los sospechosos murió y otros dos fueron detenidos .

El procedimiento fue realizado por personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Almirante Brown y Lomas de Zamora , en el marco de una investigación que lleva adelante la DDI de Lomas de Zamora y que está a cargo de la UFI Nº3 de ese departamento judicial.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia DIB , cuando los efectivos ingresaron al predio para concretar un allanamiento, fueron recibidos a tiros por un grupo de sospechosos que intentó darse a la fuga. Ante la agresión, los policías repelieron el ataque y se produjo un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento resultó gravemente herido Diego Ezequiel López, de 23 años y con antecedentes penales, quien fue trasladado a un hospital pero finalmente murió a raíz de las heridas sufridas.

Tras asegurar el lugar, los efectivos lograron detener a Nicolás Eduardo Llanelli y a Jonathan Alejandro Rodríguez, ambos señalados como integrantes de la organización investigada.

Investigación

La causa se inició luego de que la Policía interceptara a uno de los integrantes de la banda tras el robo de un Toyota Yaris, patente AF755EM. En ese procedimiento fue detenido un sospechoso, identificado como D. Brian Leiva, y se secuestró su teléfono celular.

El análisis del dispositivo permitió a los investigadores detectar la existencia de una organización criminal dedicada al robo agravado de vehículos.

Según la pesquisa, los autos sustraídos eran luego adulterados para su comercialización ilegal o utilizados para cometer otros delitos, principalmente entraderas.

Las tareas de inteligencia realizadas por la DDI permitieron identificar la estructura de la banda, que contaba con roles específicos para cada integrante: quienes se encargaban del robo violento de los vehículos, proveedores de armas y documentación, especialistas en la adulteración de los rodados, choferes y responsables de administrar el dinero proveniente de los delitos.

Además, los investigadores lograron vincular a la organización con al menos 15 hechos delictivos cometidos en la región.

Megaoperativo y más allanamientos

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la realización de 33 allanamientos simultáneos y la detención de 15 sospechosos. El operativo se activó de manera urgente luego de que se detectara la presencia de uno de los cabecillas de la banda en una vivienda, donde se desarrollaba una fiesta en una pileta o "pool party".

Durante el procedimiento en Esteban Echeverría, los policías secuestraron al menos tres pistolas y encontraron en el lugar a varias personas que fueron identificadas para determinar su posible vinculación con la causa.

Las pericias en la escena quedaron a cargo de personal de Gendarmería Nacional, mientras continúan los allanamientos en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense para intentar capturar a otros integrantes de la organización.

