Audi baja hasta 17% los precios de algunos modelos tras la quita del impuesto a los autos de lujo

El Audi Q3 es uno de los modelos alcanzados por la rebaja que operará desde abril.

La automotriz alemana Audi se suma a las empresas que reducirán los precios de varios de sus vehículos en Argentina luego de la eliminación del impuesto interno que alcanzaba a los autos de mayor valor. La rebaja llegará hasta el 17% , según el modelo, y los nuevos valores comenzarán a regir a partir de abril .

Según se informó, la medida impactará principalmente en los modelos de la gama Q3, Q5, A4, A5, A6, Q7, Q8, A7 y A8 , que eran algunos de los vehículos alcanzados por el tributo. Con la eliminación del gravamen, la marca ajustó su lista de precios y anunció una reducción en distintos porcentajes dependiendo de la versión y del nivel de equipamiento.

Entre los casos más destacados aparece el Audi Q3 , uno de los SUV más vendidos de la marca en el país, que tendrá una baja cercana al 17% en algunas versiones. También registrarán rebajas importantes el Audi A4, el A5 y el Q5 , con reducciones que rondan entre el 12% y el 15% , mientras que en modelos de mayor valor como el Q7, Q8 o el A8 la caída de precios también será significativa.

Con este ajuste, la compañía difundió una nueva lista de valores que entrará en vigor el próximo mes y que busca adecuarse al nuevo escenario impositivo del mercado automotor argentino.

Días atrás, ya habían anunciado rebajas Ford, Toyota y Mercedes Benz.

Reacomodamiento en el sector premium

La modificación del impuesto interno forma parte de una serie de cambios fiscales que impactan en el sector automotor y que podrían generar un reacomodamiento de precios en el segmento premium, donde varias marcas ya comenzaron a revisar sus listas para reflejar la eliminación del tributo.

Se trataba de un tributo que existía desde la década del ‘90 pero que fue modificada en enero de 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se había establecido para "defender la industria nacional" y frenar la salida de dólares. Sin embargo, con el tiempo terminó impactando en vehículos fabricados en el país y de gama media.

Fuente: Agencia DIB