Triple femicidio de Florencio Varela: trasladan a "Pequeño J" desde Perú y será indagado por la Justicia

Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo fueron asesinadas en Florencio Varela entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025.

El triple femicidio de Florencio Varela que conmocionó al país el septiembre de 2025 tendrá un capítulo judicial relevante: Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J" , llegará al país este lunes 4 de mayo desde Perú, donde fue capturado y encarcelado en una cárcel común.

El martes 5 será llevado ante el juez federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del expediente en el que se investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

De tan solo 20 años, Tony Janzen Valverde Victoriano, quedó detenido en Perú por su participación en los homicidios y su rol en la banda narcocriminal que operaba en varias villas de la ciudad de Buenos Aires y el sur del Conurbano.

En tanto, tras su captura, “Pequeño J” fue indagado y especialistas en criminalística trazaron su perfil psicológico. De acuerdo a ese análisis, Valverde presenta una estructura de personalidad marcada por patrones de alto riesgo y antisociales , elementos que podrían explicar su presunta capacidad para liderar una red criminal y ejecutar actos de extrema violencia a pesar de su corta edad.

El perfil elaborado por los profesionales peruanos destacó las siguientes características en la psiquis de “Pequeño J”:

Rasgos psicopáticos/antisociales.

Rasgos narcisistas.

Agresividad.

Capacidad de manipulación.

El informe subraya que su agresividad se desarrolló al crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”.

Tras migrar a Argentina siendo adolescente y con un conocido fanatismo por el conocido capo narco Pablo Emilio Escobar Gaviria, “Pequeño J” habría intentado instalarse como un nuevo actor del narcotráfico en el Conurbano bonaerense, con base en el barrio porteño de Barracas.

Pequeño J cara y DNI

El caso: "Acto de crueldad deliberada"

Según reconstruyó el tribunal, la noche del 19 de septiembre de 2025, las víctimas fueron engañadas y trasladadas a una casa de la calle Chañar 702 en Villa Vatteone, con la promesa de una fiesta. El lugar se había convertido en centro de operaciones del grupo acusado. Allí las privaron de su libertad, las sometieron y finalmente las mataron con extrema violencia.

Los primeros detenidos fueron Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra, sorprendidos lavando manchas de sangre en la casa de Río Jáchal y Chañar, donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes enterrados en un pozo. Ambos están acusados de encubrimiento agravado.

Después cayeron Celeste Magalí González Guerrero y su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva. La mujer había alquilado la propiedad para la realización de la supuesta “fiesta” a la que llevaron a las tres jóvenes, pero no quedó imputada en la causa.

El “remisero” Víctor Sotacuro fue detenido en Villazón, Bolivia, a metros de la frontera con Jujuy. Poco después, atraparon a su sobrina Florencia Ibáñez, quien había dado una entrevista en TV. Ambos fueron de los pocos que declararon ante la Justicia.

Otro de los detenidos, Ariel Giménez, fue identificado gracias al testimonio de un chofer de aplicación que lo trasladó con una pala y un parlante desde la casa del crimen. En la vivienda allanada, la Policía encontró un parlante y, en una casa vecina, un pico y una pala que habrían sido usados para enterrar a las víctimas. Finalmente, el 30 de septiembre, Matías Ozorio y “Pequeño J” fueron capturados en Perú.

Villanueva Silva, Ibáñez, Sotacuro, Giménez, Ozorio y "Pequeño J" están acusados en concurso real, es decir, todos colaboraron en distintos momentos y en conjunto. Los delitos que se les imputan son privación ilegítima de la libertad (secuestro), homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento, participar más de dos personas y “criminis causa” (es decir, matar para tapar otro delito, en este caso, el robo de drogas).

Además, los jueces destacaron las características del crimen: engaño a las víctimas, brutalidad y el pretexto de la fiesta como ardid para el ataque. Remarcaron que se trató de un "acto de crueldad deliberada", con uso de métodos narcos de intimidación y sufrimiento.

triple-crimen-la-matanza Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo fueron asesinadas en Florencio Varela entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025.

Las tres jóvenes, que vivían en los monoblocks de La Tablada, fueron engañadas con la promesa de ganar 300 dólares por asistir a una fiesta. Las pasaron a buscar con una combi y las llevaron al domicilio de Florencio Varela. La investigación sigue abierta y la Justicia buscará determinar las penas correspondientes a los culpables por los femicidios de Brenda, Morena y Lara.

Fuente: Agencia DIB