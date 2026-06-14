BTS en La Plata: el recital en el Estadio Único se verá en cines de todo el mundo

La celebración por los 13 años de BTS llegó con una sorpresa inesperada y que está relacionada con La Plata. Durante la transmisión en cines del concierto BTS World Tour Arirang in Busan , el grupo pop surcoreano anunció que el show que brindará en el Estadio Único tendrá una emisión especial en salas de cine de distintos países.

La locura por BTS no para: agregaron una tercera fecha en La Plata

Este sábado 13 de junio, día en que los siete integrantes de BTS celebraban los trece años de la banda, se anunció que el show de cierre en La Plata -el 24 de octubre- se verá en directo en los cines de todo el mundo.

Durante la transmisión en cines del show en Busán, la capital de Corea del Sur, en los títulos finales se leyó: “Otro Live Viewing llegará el 24 de octubre… desde Buenos Aires”. Ese recital fue visto por casi 20 millones de fans.

Desde el 9 de abril de este año, los miembros de BTS ( RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, todos surcoreanos de entre 28 y 33 años ) están en una gira por 34 ciudades de los cinco continentes, con un total de 85 shows.

El Tour Arirang ahora tiene una pausa prevista por el Mundial de Fútbol. Su capítulo latinoamericano comenzará en octubre con dos fechas en Bogotá, tres en Lima, dos en Santiago de Chile, las tres en La Plata con localidades agotadas -su primera visita a nuestro país- y otras tres en San Pablo.

BTS había hecho una pausa en sus actuaciones fundamentalmente porque en Corea del Sur todos los varones -sin excepción- deben cumplir un año y medio de servicio militar antes de los 30 años, obligación que no pueden esquivar ni siquiera las megaestrellas pop.

Fuente: Agencia DIB