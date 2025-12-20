Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"

Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo fueron asesinadas en Florencio Varela entre el 19 y el 20 de septiembre de 2025.

A tres meses del triple crimen con sello narco en Florencio Varela , cayó un hombre de 42 años acusado de integrar la banda que mató a tres jóvenes en el partido del sur bonaerense. Se trata de Jesús Mallon , conocido como “El Tío” , y que se cree que mantuvo un encuentro con Lara , la menor de las tres chicas, horas antes de los asesinatos.

Fuentes de la investigación piensan que Mallon tuvo un rol destacado en la organización del triple crimen, ya que fue uno de los participantes en una reunión que se realizó el jueves 18 de septiembre , un día antes del hecho, en el que habría planificado todo. En esa reunión, llevada a cabo en una parrilla en Avellaneda , estuvo también presente Alex Roger Ydone Castillo (50) , uno de los prófugos que tiene la causa.

Ydone Castillo y Mallon tenían en común un negocio que era la venta de drogas. En la organización, el segundo tenía el título de "Tío", uno de los rangos importantes en la distribución

Los investigadores piensan que Mallon fue quien contactó a Lara Gutiérrez (15) para que asista a la vivienda de Florencio Varela con la excusa de una fiesta donde les pagarían 300 dólares a cada una de las chicas.

En el lugar, además de a Lara, asesinaron a Morena Verdi de 20 años y a su prima Brenda Loreley Del Castillo, de la misma edad.

Según el parte policial, la detención se produjo tras un allanamiento realizado por la DDI La Matanza en la vivienda de Mallon en Berazategui.

Contradicciones

El hombre había sido citado a declarar en calidad de testigo el pasado 5 de diciembre. En ese momento incurrió en contradicciones y negó tanto su vínculo con los otros acusados como el uso de líneas telefónicas investigadas. Más tarde se deshizo de su vehículo Chevrolet Cruze y redujo drásticamente sus movimientos habituales.

El juzgado ordenó tareas de vigilancia y un allanamiento en un domicilio de la jurisdicción de Berazategui donde Mallón fue detenido cuando se disponía a salir. Durante el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del juzgado interviniente, que fijó audiencia para el próximo 22 de diciembre.

Once imputados

La causa es investigada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con intervención de la Secretaría N° 8.

Por el crimen de Lara, Morena y Brenda había hasta este viernes once imputados: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Tony Janzen “Pequeño J” Valverde Victoriano (20), Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31) y Mónica Débora Mujica (37).

Todos los hombres están imputados como coautores de los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

A las mujeres, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, les imputó los mismos delitos, menos el femicidio de las tres chicas. Y para Parra e Ibarra, dispuso, además, una calificación secundaria por encubrimiento agravado.

Reconstrucción

De acuerdo a la reconstrucción del caso, las víctimas salieron el 19 de septiembre, alrededor de las 21.15, desde un domicilio ubicado en la localidad de Ciudad Evita con destino a la zona de una estación de servicio situada en Bufano y avenida Crovara, pero nunca regresaron.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que las jóvenes abordaron una camioneta Chevrolet Tracker blanca que, al día siguiente, fue encontrada incendiada en Florencio Varela.

Luego de las pericias de Policía Científica y el análisis de geolocalización, se determinó que las víctimas habían sido privadas ilegítimamente de la libertad, luego asesinadas, y sus cuerpos encontrados enterrados en un domicilio del barrio Villa Vatteone.

Fuente: Agencia DIB