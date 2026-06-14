Luján: se viene la edición 23 de la Fiesta del Sol en Carlos Keen

La Fiesta del Sol continúa posicionándose como una de las celebraciones más importantes de la región que conjuga arte, tradición, música y turismo. Con entrada libre y gratuita el evento comienza el sábado 20 al mediodía en el predio de la estación de Carlos Keen . El domingo 21, en el mismo lugar, culmina con mucho rock.

En 2003, y por iniciativa de un grupo de vecinos de Carlos Keen, partido de Luján, se organizó la primera Fiesta del Sol para celebrar el solsticio de invierno (alrededor del 21 de junio), marcando el día más corto del año y el inicio de un nuevo ciclo donde los días empiezan a alargarse.

Inspirándose en los cultos de los pueblos originarios que agradecían y pedían el regreso de la luz y el calor para las cosechas , la comunidad de Carlos Keen adoptó esta fecha como su gran hito, que este año cumple sus 23 ediciones.

La edición 2026

La Fiesta del Sol ya tiene la grilla confirmada: el sábado 20, Martu Ferreyra, Corazón Malvinero, Raúl Ausilio y Mayma, con el gran cierre a cargo de Los Palmeras. Además, se realizará la tradicional ceremonia Inti Raymi, ritual ancestral que celebra el renacer del sol, y se encenderá la Fogata de los Deseos, en la que los asistentes podrán escribir sus anhelos en papel y entregarlos al fuego, con la convicción de que su energía los impulsará a concretarse.

El domingo 21 estarán en el escenario la Orquesta Municipal El Ombú, Smoking Brothers y Ras Gangalee. En este caso el cierre será a puro rock con El Farolito -un tributo a Los Piojos- y Parte de la Religión, celebrando a Charly García.

La Fiesta del Sol contará con la Feria de Artesanos Pueblo del Sol y la Feria de Artesanos de Carlos Keen, ubicados detrás de la Estación. Y por supuesto, una amplia oferta gastronómica, algo que caracteriza a este pueblo turístico del municipio de Luján.

Al respecto, el intendente Leonardo Boto afirmó que “este evento es posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio y los emprendimientos privados. Agradecemos la confianza en nuestra gestión y el apoyo para que podamos concretar esta celebración, tan importante para todo Carlos Keen”.

Fuente: Agencia DIB