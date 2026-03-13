viernes 13 de marzo de 2026
13 de marzo de 2026 - 12:20

Cañuelas: echan al policía que tuvo sexo al costado de un patrullero

Las cámaras de seguridad captaron al agente durante la madrugada del sábado. Vestía el uniforme, y pertenecía al Comando de Patrullas de la ciudad bonaerense.

Por Agencia DIB
policía relaciones sexuales Cañuelas

El policía que fue descubierto en la localidad de Cañuelas cuando mantenía relaciones sexuales al lado del patrullero fue desafectado de la fuerza. El efectivo que trabaja en el Comando de Patrullas del partido bonaerense había sido sorprendido en un video el pasado 7 de marzo.

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La secuencia, en las cercanías al cementerio de la ciudad y a metros del paredón perimetral del country Cañuelas Golf, quedó registrada por una cámara de seguridad que captó al agente teniendo sexo con una civil. Tras la viralización del video, el policía fue desafectado de la fuerza.

Por el momento no se logró dar con la mujer, aunque se descarta que forme parte de las fuerzas de seguridad. En cambio, el agente fue reconocido no sólo por el móvil policial, sino también porque vestía el uniforme.

Según trascendió, el joven de 22 años frenó el auto durante diez minutos en la zona en cuestión, un tiempo corto para que el sistema detectara la detención del vehículo.

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