Persecución de película en la Ruta 205: roban un auto con un hacha en Lobos y terminan estrellados en Cañuelas

Una cinematográfica persecución sobre la Ruta Nacional 205 empezó en Lobos y concluyó en Cañuelas , protagonizada por sospechosos que huían de la Policía con un hacha en su vehículo. Uno de los delincuentes fue detenido luego de perder el control del automóvil robado.

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El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 16, aunque se conoció en las últimas horas, cuando al menos dos cacos abordaron a un hombre de 66 años que se encontraba con su Renault Sandero en la esquina de Ratti y Villanueva, en inmediaciones de la plaza Tucumán, en Lobos.

Según cuenta El Ciudadano de Cañuelas, uno de los asaltantes estaba armado con un hacha y atacó a la víctima para obligarla a bajar del auto. El hombre sufrió golpes y un corte leve en uno de sus brazos antes de que los ladrones escaparan con el vehículo.

El propietario del auto fue asistido luego en el hospital local, mientras que la Policía inició un operativo de seguimiento para interceptar a los sospechosos, quienes huyeron por la Ruta Nacional 205 en dirección a Cañuelas.

A la persecución se sumaron móviles policiales de Lobos, del destacamento de Uribelarrea y del Comando de Patrullas de Cañuelas. Según indicaron fuentes policiales, el vehículo circulaba a alta velocidad y llegó a ser perseguido por al menos tres patrulleros.

La fuga terminó en el cruce de la Ruta 205 y la calle Rawson, frente al predio del Cañuelas Golf. Allí, el Renault Sandero, que ya tenía un neumático reventado, perdió el control, despistó y terminó incrustado en una zanja al costado de la ruta.

Reducido

Tras el impacto, los efectivos lograron reducir y detener a uno de los delincuentes, identificado como Agustín Nicolás Umpierre, de 29 años y domiciliado en Lobos. El vehículo robado fue recuperado en el lugar. El otro ocupante del auto habría logrado escapar.

De acuerdo con voceros policiales, durante la persecución, el detenido se encontraba en un estado de fuerte alteración y llevaba el hacha dentro del auto.

La causa fue caratulada como “robo agravado de automotor” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Saladillo.

Fuente: Agencia DIB