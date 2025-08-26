miércoles 27 de agosto de 2025
26 de agosto de 2025 - 18:58

Tiros en la terminal de Coronel Suárez: nueve años de prisión

Juan Marcos Salvi fue declarado culpable por un jurado popular de intentar matar a su exnovia y de disparar contra otras dos mujeres en una oficina.

Por Agencia DIB
Justicia Bahía Blanca. - ANJ -
Justicia Bahía Blanca. - ANJ -

La Justicia le impuso una pena de nueve años de prisión a Juan Marcos Salvi, declarado culpable por un jurado popular de intentar matar a su exnovia y de disparar contra otras dos mujeres en una oficina de la terminal de colectivos de Coronel Suárez. Sin embargo, la declaración del jurado fue por delitos más atenuados de los que el hombre había llegado a juicio.

De acuerdo con el diario La Nueva, los jurados consideraron que Salvi fue autor de tentativa de homicidio agravado por el vínculo (contra su ex), pero mediante circunstancias extraordinarias de atenuación, y abuso de armas en relación a las otras dos víctimas. Bajo esa calificación, el juez le aplicó la sanción a nueve años, que actualmente cumple detenido en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra.

De esa manera Salvi evitó una pena de 14 a 50 años de prisión, tal como planteaba la acusación a cargo del fiscal Jorge Viego (le imputaba tentativa de femicidio -por el primer caso- y tentativa de homicidio agravado por el uso de armas).

Ataque en la terminal de Coronel Suárez

El hecho, según la investigación, se produjo el 9 de octubre de 2023 en la estación de micros ubicada en Lovecchio al 500 de Coronel Suárez. Salvi se dirigió a la ventanilla de la empresa La Estrella, donde trabajaba su expareja, Julia Schwab, y disparó a corta distancia hacia donde se encontraba ella y otras dos personas, su hermana Jazmín y Romina Peirone. Como consecuencia de su accionar, un proyectil impactó y quedó alojado en el pómulo izquierdo de Peirone, ocasionándole una lesión en esa la zona, sin perforación de masa ósea, lesión de carácter leve.

En el juicio, repasa La Nueva, la exnovia de Salvi (estuvieron en pareja varios años) detalló reiterados episodios de celos y control por parte del hombre, quien le revisaba el teléfono y las redes sociales y la alejaba de sus amistades y familiares. (DIB) GML

Por  Agencia DIB