"Tengo la cara quebrada en tres partes": la brutal agresión a un instructor de kickboxing en Carmen de Areco

Instructora atacado a golpes en Carmen de Areco. Captura de pantalla

Un instructor de kickboxing de Carmen de Areco sufrió múltiples fracturas luego de ser golpeado de manera violenta en un gimnasio de la ciudad. El ataque ocurrió la semana pasada en las instalaciones del Club Deportivo Los Vascos y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El agresor, identificado por las iniciales P. P., no fue detenido y los investigadores intentan determinar qué originó la agresión. En las grabaciones se observa a Acuña desplazándose por el gimnasio mientras mantiene un intercambio verbal con el atacante. Poco después, ambos vuelven a cruzarse. Allí se ve al instructor de espaldas, con el celular en la mano, cuando recibe un golpe directo al rostro. Acuña cae sobre un banco y el agresor continúa pegándole mientras le grita: “No te hagas el gil, ¿querés pelear conmigo?”. Luego lo tira al piso y sigue golpeándolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1998223677528444963?s=20&partner=&hide_thread=false "Pelea en el gym"



Porque así fue toda la secuencia con audio de la pelea entre dos gym bros en Carmen de Areco. pic.twitter.com/32a3LB9rLa https://t.co/fqjyuis7eb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 9, 2025 Días después, Acuña dio su versión en los comentarios de un posteo de Facebook. Explicó que existieron “episodios previos” al ataque y que el agresor “no era alumno del gimnasio” y asistía fuera del horario, dejando “todo tirado y sucio”. Según escribió, ese comportamiento motivó un reclamo: “Le dije al dueño del gimnasio que hable con él porque dejó todo tirado y desordenado cuando ya estaba cerrado. Ahí fue cuando se enojó y me amenazó”.

Embed El instructor está convencido de que el hecho fue planificado: “Él planeó y llevó a cabo un acto donde quería quedar filmado y grabado. Sabía que había cámaras que registraban todo. Actuó con premeditación, esperando mi espalda y buscando matarme si era posible”. Agregó además que el hombre ya había sido denunciado días antes: “Él ya había sido denunciado por mí porque me amenazó con que iba a ir al gimnasio a tirarme los guantes al pie, que lo tenía que pelear estando mis alumnos”.

Video del instructor en las redes sociales Ahora el instructor publicó un video en redes sociales: "Creo que todos saben qué es lo que me está pasando. No puedo modular bien. Tengo la cara quebrada en tres partes. Necesito una operación". Allí explicó que debe ser revisado por distintos especialistas y que no cuenta con obra social: “No puedo comer, no puedo abrir la boca. No estoy bien. No sé cómo va a terminar esto. Mi carrera, mi vida. Necesito ayuda”. Por último, el sitio Infobae difundió un intercambio de WhatsApp previo al ataque, en el que P. P. reclamaba que Acuña lo había “expuesto” ante el dueño del gimnasio. El diálogo incluyó reproches por el desorden y amenazas de un futuro cruce. “No me mandes más en algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días”, escribió el agresor. Acuña respondió: “Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle…”. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas Carmen de Areco