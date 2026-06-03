Otro detenido por el crimen del comisario Ponce en La Matanza: tiene 16 años y se entregó

Un adolescente de 16 años quedó detenido por el crimen del comisario Diego Fernando Ponce, asesinado de dos disparos el lunes por la noche cuando cuatro motochorros lo sorprendieron para robarle cuando estaba esperando a su hija que saliera de una clase de inglés en González Catán, partido de La Matanza.

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El sospechoso y segundo detenido , que era uno de los tres prófugos, se presentó este miércoles en la Defensoría del Menor del Departamento Judicial de La Matanza y quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En cuanto al primer detenido, identificado como Alexis Emanuel Lobo, de 19 años, se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas y continuará detenido en el Hospital Paroissien, donde se presentó con un disparo en el abdomen.

Lobo tiene antecedentes por tres hechos de encubrimiento agravado en 2025 y uno por un robo con arma de fuego. Contaba con tobillera electrónica y estaba esperando el juicio en su casa , indicaron las fuentes.

La investigación continúa con la búsqueda de otros dos sospechosos , entre ellos, quien los investigadores creen que fue el autor de los disparos que le arrebataron la vida al comisario Diego Ponce.

El homicidio

El comisario Ponce fue asesinado de dos disparos en el pecho el lunes cerca de las 20.30 por cuatro motochorros que lo sorprendieron cuando llegó con su camioneta Ford Ecosport a buscar a su hija a un instituto de inglés ubicado sobre Apipé al 5900, en González Catán.

Los ladrones, que circulaban en dos motos, fueron directamente a atacarlo. Según las fuentes consultadas, el comisario se defendió en un breve tiroteo pero fue alcanzado por las balas. Los vecinos lo llevaron en su camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada a pocas cuadras, pero según constataron los médicos, llegó muerto.

Las fuentes indicaron que delincuentes le sacaron a Ponce la pistola reglamentaria Bersa Thunder que utilizaba.

La DDI de La Matanza tomó intervención en el hecho y comenzó a analizar las cámaras de seguridad.

En una de ellas se ve el paso de dos motos que dan media vuelta y regresan en la misma dirección que venían y doblan a la izquierda, donde estaba la camioneta con Ponce arriba.

Fuente: Agencia DIB