miércoles 03 de junio de 2026
3 de junio de 2026 - 16:59

Mar del Plata: detienen a hombre que colocó réplica de bomba en edificio judicial de Buenos Aires

La semana pasada fue hallada una réplica de bomba aérea, sin carga explosiva, con un reloj contador digital y un cartel negro con inscripciones en árabe en Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Detenido en Mar del Plata por la Policía de la Ciudad.

Detenido en Mar del Plata por la Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en Mar del Plata al hombre acusado de colocar el 27 de mayo una réplica de artefacto explosivo en el ingreso del edificio funciona la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y otras dependencias judiciales, en la calle Viamonte al 1100.

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Según se informó, la semana pasada fue hallada una réplica de bomba aérea, sin ninguna carga explosiva, con un reloj contador digital y un cartel negro con inscripciones en árabe, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad. A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso tras abandonar el objeto.

De acuerdo con la Policía, se reconstruyó el trayecto anterior y posterior del hecho hasta su fuga en dirección a la autopista Buenos Aires-La Plata. Simultáneamente, se realizaron tareas investigativas en el campo, intervenciones telefónicas y análisis de redes sociales.

Así, se pudo establecer la identidad de un hombre con domicilio en Mar del Plata. Esto fue confirmado con las huellas digitales analizadas sobre el artefacto. Con las pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó la detención.

Así, una brigada de la División Antiterrorismo se trasladó hasta la ciudad balnearia, el domingo 31, para realizar tareas de vigilancia y seguimiento. Y el lunes se logró detener al hombre cuando salió de su domicilio y se dirigió a una parada de colectivos en Mar del Plata.

Fuente: Agencia DIB

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