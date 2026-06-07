Alemania, el último bastión del hielo: Neuer y la épica de la vigencia

Hay gestos que, en la alta competencia, trascienden la anécdota para convertirse en una declaración de principios. Mientras la guardia joven del Bayern Múnich, donde figuran talentos como Aleksandar Pavlovi, padecía el rigor térmico de un baño de hielo destinado a acelerar la recuperación física, Manuel Neuer permanecía impasible, ajeno al sufrimiento. A sus 40 años, aquella estampa no era solo un despliegue de estoicismo físico: era la síntesis visual de un liderazgo que el tiempo, lejos de erosionar, ha terminado de cincelar. El “IceMan” no solo sobrevive a las temperaturas extremas: habita esa zona de calma inalterable que separa a los grandes futbolistas de los mitos.

La Copa del Mundo 2026 nos entrega, entre sus tantas historias, la paradoja de un retiro cancelado. Aquel adiós que Neuer escenificó tras la Eurocopa 2024 se ha revelado como un paréntesis, una breve pausa ante el llamado de una urgencia nacional. La lesión de Marc-André ter Stegen, ese vacío en el arco que amenazaba con desestabilizar la estructura teutona, terminó forzando un retorno que, en la voz de Julian Nagelsmann, suena a justicia técnica. No hubo azar en esta resolución: existió una convicción profesional de que, en el ajedrez de las Copas del Mundo, la jerarquía es un activo que no se puede ignorar ni reemplazar por la novedad.

Julian Nagelsmann, el estratega más joven de esta cita mundialista, confesó que tomar esta decisión fue, probablemente, más agotador que el torneo mismo. “No hubo suerte ni sorteos. Lo discutimos durante horas”, admitió el Seleccionador. Y es que el regreso de Neuer no es solo una cuestión de guantes y reflejos: es un movimiento táctico que busca blindar la psicología del grupo. Al desplazar a Oliver Baumann -un profesional intachable que aceptó el golpe con la hidalguía de los grandes-, Nagelsmann priorizó un activo intangible: el carisma y la capacidad del capitán del Bayern para gestionar los momentos de máxima tensión.

Alemania no necesita un arquero que se limite a custodiar los tres palos: necesita un director de orquesta que ordene la defensa desde el fondo y que, con su sola presencia, desafíe la audacia de los atacantes rivales. “Tiene un perfil que intimida”, reconoció el entrenador. En un torneo donde la imprevisibilidad es la norma, contar con alguien que conoce el vértigo de la gloria y el abismo de la derrota ofrece una estabilidad que no se encuentra en las estadísticas de los jóvenes talentos. Neuer es el ancla, el hombre que, con su serenidad, le permite al equipo mantener la valentía táctica sin perder la cordura defensiva.

La metamorfosis del arquero moderno

Neuer no solo regresa como un arquero veterano, sino como el arquitecto de una posición que él mismo se encargó de revolucionar. Cuando el fútbol recordaba a los arqueros como figuras estáticas, destinadas únicamente a evitar el gol, el alemán entendió que el campo de juego era un lienzo más amplio. Su capacidad para jugar adelantado, para actuar como el primer eslabón de la salida limpia y para leer el juego como si fuera un líbero, cambió el paradigma para siempre. Hoy, a los 40 años, esa lectura táctica ha madurado. La velocidad de piernas que quizás ha mermado se ve compensada por una velocidad mental que lo hace llegar a los lugares antes de que el peligro siquiera se manifieste.

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Su brillante actuación en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, a principios de abril, fue la prueba definitiva. En aquel partido, cuando el asedio parecía inminente, Neuer no solo detuvo disparos: detuvo el tiempo. Fue la confirmación de que, incluso en el ocaso, existe un nivel de excelencia que desafía la cronología.

El sendero hacia la gloria

Alemania llega al Mundial integrando el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. La nómina que lidera Nagelsmann es una amalgama interesante: desde veteranos como Antonio Rüdiger y Joshua Kimmich, hasta las promesas que buscan consagrarse, como Jamal Musiala, Florian Wirtz y el joven Lennart Karl. En este ecosistema, la figura de Neuer opera como un puente entre la tradición de la Mannschaft -esa Selección que siempre compite, siempre presiona y casi nunca se rinde- y el nuevo fútbol que demanda creatividad, velocidad y riesgo.

La posibilidad de que Neuer dispute su quinto Mundial es, en sí misma, un triunfo sobre el tiempo. En un deporte que suele devorar a sus ídolos al primer síntoma de declive, él optó por un camino diferente: el de la constancia. Haber firmado una temporada más con el club de toda su vida, el Bayern Múnich, demuestra que la llama sigue intacta. Pero es con la elástica nacional donde el capitán encuentra su verdadera dimensión. La historia de Alemania en los Mundiales es, en gran medida, la historia de sus arqueros, y Neuer ha escrito el capítulo más brillante de los últimos tiempos.

Fuente: Agencia DIB