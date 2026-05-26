martes 26 de mayo de 2026
26 de mayo de 2026 - 12:34

Julio Zamora: "Argentina debe tomar un camino de desarrollo, inclusión y solidaridad"

Para conmemorar el 25 de Mayo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, compartió la fecha patria con vecinos de El Talar, Rincón de Milberg y Benavídez.

Por Agencia DIB
El intendente de Tigre, Julio Zamora, en su charla con los vecinos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, en su charla con los vecinos.

El 25 de mayo en Tigre rs
Festejo Patrio en Tigre rs

El intendente Julio Zamora recorrió las localidades de El Talar, Rincón de Milberg y Benavídez en las que las instituciones y el Municipio organizaron celebraciones por el 25 de Mayo. El jefe comunal aprovechó la ocasión para dialogar con los vecinos sobre las necesidades de los barrios.

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"Es un contexto complejo, pero días como estos son para abrazarnos y mirar lo que le está pasando al otro. Hay que reflexionar sobre el camino que debe tomar Argentina, un camino de desarrollo, inclusión y solidaridad", enfatizó Zamora.

"Tiene que haber un mensaje de diálogo y entender cuáles son realmente nuestros problemas para brindar una solución. Ante el grito de muchos espacios políticos e irascibilidad de algunos dirigentes, debemos transmitir calma y comprensión”, concluyó el intendente.

El 25 de mayo en Tigre rs

El 25 de Mayo en Tigre

La recorrida de la fiesta patria comenzó en el barrio La Paloma, El Talar. Allí, la Unión de ex Combatientes de Tigre, clubes de barrio, entidades educativas, organizaciones sociales y manzaneras desfilaron con sus banderas. Continuó con la presentación de gauchos que cabalgaron hasta el escenario central, donde ballets folclóricos se llevaron los aplausos de la multitud.

Festejo Patrio en Tigre rs

Luego fue la celebración en el Club RIncón de Rincón de Milberg, con empanadas, locro y guiso. Además, los presentes disfrutaron de música folclórica en vivo. Participaban de la actividad centro de jubilados, organizaciones sociales, veteranos de Malvinas, entre otras entidades.

El broche de oro fue en Benavídez con el desfile de agrupaciones a caballo sobre la Avenida Alvear. Y, finalmente, en el Club 12 de Octubre hubo más comida tradicional, bailes y músicas.

Fuente: Agencia DIB

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