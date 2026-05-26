Miramar: murió decapitado al chocar contra un tractor que iba por la ruta con las luces tapadas

Un tractor con un rollo de pastura, como el que provocó el accidente en Miramar. Imagen ilustrativa.

Un hombre de 76 años murió decapitado este lunes por la noche en un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 77 , a la altura del paraje Santa Irene , cerca de Miramar , cuando su automóvil impactó contra un tractor que trasladaba rollos de pastura y circulaba con las luces traseras obstruidas.

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El brutal siniestro se registró alrededor de las 20 cuando un Volkswagen Voyage chocó "por alcance" (desde atrás) contra un tractor Deutz conducido por un peón rural. El vehículo agrícola llevaba enganchado un pinche doble utilizado para transportar rollos de pastura compactada para hacienda.

Según determinaron los peritos que trabajaron en el lugar, los rollos tapaban completamente las luces traseras del tractor , lo que impidió que el automovilista advirtiera la presencia del vehículo sobre la ruta.

A raíz del fuerte impacto, uno de los pinches metálicos impactó contra la cabeza del conductor del Voyage y lo decapitó .

El hombre era oriundo de Miramar, al igual que el conductor del tractor, que fue aprehendido y alojado en una dependencia policial de la localidad, acusado del delito de homicidio culposo.

Interviene la UFI 11 de Delitos Culposos del Departamento Judicial Mar del Plata.

Fuente: Agencia DIB