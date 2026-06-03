miércoles 03 de junio de 2026
3 de junio de 2026 - 20:31

Se reactiva la línea de ómnibus que une Zárate con San Nicolás de los Arroyos

A lo largo de la Ruta 9, pasará por Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro y Ramallo. Además, existe la intención de extender el servicio hasta Rosario.

Por Agencia DIB
La línea unirá Zárate con San Nicolás y otras localidades de la provincia.

La línea unirá Zárate con San Nicolás y otras localidades de la provincia.

La línea de ómnibus 228B será reactivada para unir Zárate con San Nicolás a lo largo de la Ruta 9, pasando por Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro y Ramallo. Además, existe la intención de extender el servicio hasta Rosario, en la provincia de Santa Fe.

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En diálogo con el sitio Lanoticia1.com, Norberto Fenoglio, titular de la empresa Vía Rosario, explicó que el corredor mantiene una intensa circulación diaria por cuestiones laborales, sanitarias, comerciales y educativas. Muchas de las localidades tienen una fuerte interrelación entre sí: Zárate y Lima por su perfil industrial y productivo; Baradero y San Pedro por el movimiento comercial y sanitario; Ramallo por su conexión permanente con San Nicolás; y Rosario por la oferta universitaria y laboral. “San Nicolás concentra parte de la actividad administrativa pública, San Pedro tiene una fuerte referencia en salud y además está todo el corredor productivo. Estamos hablando prácticamente de la zona más productiva del país”, remarcó.

La nueva línea provincial, agrega Lanoticia1.com, contará inicialmente con cinco unidades -más una de respaldo- y tendrá servicios desde la madrugada hasta cerca de la medianoche. “Los horarios están distribuidos de forma tal que se cubra la mayor expectativa de la gente. Hay servicios muy temprano por cuestiones laborales, administrativas y de salud, y otros que regresan tarde”, explicó.

La empresa también analiza, a mediano plazo, extender el servicio hasta Vicente López y conectar con el Área Metropolitana de Buenos Aires, algo que hoy realizan otras compañías desde Puente Saavedra y Plaza Miserere.

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