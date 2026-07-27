Georgieva destacó la solidez del programa económico del Gobierno de Milei

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la puerta del Palacio de Hacienda.

En su primer día de visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , ponderó los resultados del plan económico del Gobierno de Javier Milei y que respalda por un programa del organismo multilateral, aunque admitió que es importante que el crecimiento del país se extienda a todos los sectores.

En un claro apoyo a Milei, la directora del FMI llega a Argentina para conocer Vaca Muerta

En la conferencia de prensa brindada en el Ministerio de Economía, junto al “dueño de casa”, Luis Caputo, Georgieva señaló que dado el progreso que está expresando la Argentina no será necesario que el FMI aporte nuevos fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda, informó NA.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró la funcionaria, al tiempo que enfatizó en el buen diálogo que existe entre el FMI y el Gobierno argentino.

La directora del FMI remarcó el compromiso de Milei con el equilibrio de las cuentas públicas, una de las claves del desarrollo del programa. También afirmó que "cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50 al 20%. La transformación económica es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza".

Georgieva también remarcó que es muy importante consolidar la confianza tanto en el plano interno como en el externo y remarcó que la consolidación del superávit fiscal es clave para este fin. Pero al mismo tiempo abrió un alerta sobre el aumento de la informalidad laboral y que el desafío es lograr los incentivos adecuados para mejorar la calidad del empleo.

Cómo continúa la visita de Georgieva

Milei, Georgieva, ministros y.... la motosierra. Oficina del Presidente

Luego de la conferencia de prensa, Kirstalina Georgieva se reunió con el presidente Milei y parte del gabinete nacional. A la tarde, tendrá una exposición ante alumnos de cinco universidades en el Palacio Libertad, y por la noche tendrá una cena privada con empresarios y representantes sectoriales.

En su último día en el país, mañana martes viajará a Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde su anfitrión será el CEO de YPF, Horacio Marin.

Fuente: Agencia DIB