Detuvieron en Estados Unidos a Juan Manuel Reverter, acusado del femicidio de Agostina Jalabert

Juan Manuel Reverter, principal acusado del femicidio de Agostina Jalabert, fue detenido en Estados Unidos a más de tres años del fatal episodio ocurrido en PLaya del Carmen, México.

La detención de Juan Manuel Reverter, exnovio de la modelo Agostina Jalabert y principal sospechoso de su femicidio, marcó un avance decisivo en una investigación que comenzó hace más de tres años en Playa del Carmen, México. El argentino fue localizado en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón, Estados Unidos (EE.UU.). El muchacho quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La joven oriunda de Carmen de Patagones fue hallada muerta por su hermana en Playa del Carmen, México. Apuntan a su exnovio, que está prófugo.

La captura se produjo este jueves cerca de las 7.30 durante un operativo conjunto del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Interpol Washington, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza.

Reverter, de 38 años, tenía vigente una alerta roja de Interpol y era buscado internacionalmente desde que la Justicia mexicana modificó la hipótesis inicial del caso y comenzó a investigar la muerte de Jalabert como un femicidio.

Tras conocerse la noticia, Camila y Candela Jalabert, hermanas de Agostina, publicaron un mensaje en sus redes sociales: “Tres años contados en horas esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos”.

El mensaje de Candela Jalabert, hermana de Agostina. @candejalabert

Ahora, tras la captura, deberá avanzar el proceso judicial necesario para que Reverter sea trasladado a México, país que lo reclama para investigarlo por el femicidio. Hasta el momento no se informaron los plazos de una eventual extradición ni si el acusado compareció ante un tribunal estadounidense.

Luego la fiscalía de Quintana Roo podrá avanzar con la imputación, el pedido de prisión preventiva y la preparación de un eventual juicio. La investigación sostiene que Reverter golpeó a Jalabert en la cara y el cuerpo, ejerció presión sobre su cuello hasta provocarle la muerte y luego modificó la escena.

El caso: suicidio para camuflar femicidio

Agostina Jalabert tenía 31 años y era oriunda de Carmen de Patagones. Se había instalado en Playa del Carmen en 2022 para continuar su carrera como modelo y vivía en un departamento junto con su hermana Candela. Reverter viajó posteriormente a México con la intención de recomponer la relación y terminó quedándose en la vivienda.

En la madrugada del 18 de febrero de 2023, Candela regresó al edificio y descubrió que el código de ingreso al departamento no funcionaba. Un guardia le contó que durante la noche se habían escuchado disturbios y que los vecinos habían llamado dos veces a la Policía.

Tras golpear la puerta con insistencia, Reverter le abrió. La perra de la modelo la condujo finalmente hasta el baño, donde encontró el cuerpo atado con un cinturón a un toallero de mano.

En un primer momento, las autoridades mexicanas consideraron que se trataba de un suicidio. Sin embargo, tiempo después la Justicia de México cambió la hipótesis a la de un femicidio y emitió una búsqueda por Reverter.

La familia contrató equipos forenses, reunió documentación y reclamó que el expediente fuera revisado. La intervención de una mesa especializada en feminicidios y el cambio de fiscal permitieron incorporar nuevos elementos hasta que la investigación fue reorientada.

Ese trabajo que llevó más de tres años más la voluntad de las fuerzas de seguridad permitieron emitir la alerta de Interpol y dar con Reverter.

"Lo estábamos esperando"

Con la detención de Jalabert llegó el alivio de la familia de la modelo. "Sabíamos que iba a pasar en algún momento y lo estábamos esperando", dijo Edgardo, el papá de Agostina, en diálogo con TN.

"Él nunca renovó su pasaporte porque estaba flojo de papeles. Así que cayó por ambas cosas. Ahí lo detuvieron y a partir de ahí empezó todo el proceso para que puedan deportarlo a México", añadió.

"No sabemos ahora bien cómo es el proceso, pero nos iremos enterando con los días. Ahora, esperamos que lo deporten y después que lo lleven a juicio. Mientras esté adentro, que tarde lo que sea, estaremos ahí", concluyó Edgardo.

Fuente: Agencia DIB