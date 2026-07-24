Villa Gesell: investigan como homicidio la muerte de una niña de 2 años y apuntan a la familia

La investigación por la muerte de una niña de 2 años que conmueve a la localidad de Villa Gesell sumó hoy nuevas medidas judiciales. Por disposición de la fiscalía que lleva adelante la causa, personal policial allanó la vivienda donde residía la familia y dispuso el traslado de los padres y del hermano de la víctima, quien fue separado preventivamente de su madre para ser sometido a estudios médicos y evaluar su estado de salud.

Conmoción por la muerte de una niña en Gesell: la madre ya había sido investigada por el deceso de otras dos hijas

La medida, según precisó La Capital de Mar del Plata , fue adoptada en el marco de una investigación que cambió de rumbo tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia. El informe forense determinó que la niña murió como consecuencia de una asfixia obstructiva , que provocó una severa falta de oxígeno en sangre y derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La conclusión contradijo la versión brindada inicialmente por Lucía Sosa, la madre de la niña, quien había manifestado que la menor se había ahogado mientras tomaba una mamadera. Ese planteo quedó descartado por los peritos y la fiscalía comenzó a investigar el hecho como un presunto homicidio.

Los investigadores realizaron un operativo en la vivienda de la familia, donde secuestraron distintos elementos de interés para la causa y entrevistaron al padre de la niña. A su vez, el hermano de la víctima fue retirado del domicilio por disposición judicial con el objetivo de practicarle una evaluación médica integral y establecer su estado de salud. Esta medida fue decidida en forma preventiva, en función de los antecedentes del caso, ya que la madre de la menor estuvo investigada y en prisión por los fallecimientos de otras dos hijas bebé.

Antecedentes escalofriantes

En 2018, la mujer, hoy de 44 años, fue juzgada por la muerte de una de sus hijas, Yazmín, una bebé de 11 meses fallecida en Mar del Plata en 2016. En esa causa, tanto ella como quien entonces era su pareja permanecieron prófugos durante varios días antes de entregarse a la Justicia y estuvieron detenidos cerca de dos años. La mujer resultó absuelta.

En ese juicio, se consideró el fallecimiento de otra hija de la mujer, una beba de seis meses que murió en 2013. El tribunal concluyó que no existían lesiones traumáticas ni indicios de abuso y atribuyó ambos decesos a complicaciones respiratorias. No obstante, a partir de la muerte de la niña de 2 años ocurrida esta semana en Villa Gesell, esos antecedentes volvieron a adquirir relevancia.

En el marco de la pesquisa, que busca determinar qué ocurrió horas antes del deceso de la niña de dos años y qué implicancia podrían haber tenido sus padres, la fiscalía aguarda ahora el resultado de nuevas pericias y de los estudios complementarios, para definir los próximos pasos de la investigación y la situación procesal de la madre, mientras continúa la recolección de testimonios y evidencia.

Fuente: Agencia DIB