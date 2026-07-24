Madariaga: la misteriosa desaparición de una ambulancia en la Ruta 56

La Justicia incautó la ambulancia que habría ido en reemplazo de la desaparecida en Madariaga.

Todo comenzó en la madrugada del lunes 20, pocas horas después de la final entre Argentina y España en el Mundial 2026 cuando una ambulancia que realizaba un servicio entre Pinamar y La Plata sufrió un desperfecto a la altura del kilómetro 45 de la Ruta 56, en el municipio de Madariaga .

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A las 6 de la mañana, otro móvil de la empresa Grupo Emergencias del Mar, con base en Pinamar, pasó por el lugar, recogió al otro conductor para cumplir el servicio a La Plata, y la ambulancia averiada quedó en la banquina.

Sin embargo, cuando alrededor del mediodía los dos hombres volvieron al lugar, la ambulancia ya no estaba. Obviamente, tampoco todo lo que estaba en su interior: un respirador, un electrocardiógrafo, un desfibrilador, tablas espinales, silla de ruedas, camilla de aluminio, oxígeno, sueros y un maletín con medicación crítica como adrenalina, diazepam y vasopresores, entre otros insumos, además de varios teléfonos celulares.

En las últimas horas la investigación a cargo del fiscal Walter Mercuri dio un giro inesperado según informó El Mensajero de la Costa. Personal de la Policía Vial realizó dos allanamientos en los domicilios del propietario de la empresa y del chofer, en quienes se detectó inconsistencias en los horarios y el recorrido denunciado, por lo que ahora la Justicia analiza la posibilidad de que se haya tratado de una falsa denuncia.

Los efectivos relevaron cámaras de seguridad ubicadas sobre el supuesto recorrido realizado por la ambulancia Fiat Ducato y detectaron que, en los horarios consignados en la denuncia, el vehículo nunca fue registrado circulando por las rutas que conducen al lugar donde, presuntamente, quedó abandonado.

Entonces, la Fiscalía solicitó allanamientos en la vivienda del propietario de la empresa Emergencias del Mar y en el domicilio del chofer que tenía a su cargo la unidad, ubicado en Santa Clara del Mar. Se secuestraron teléfonos celulares y distintos elementos compatibles con insumos y equipamiento médico que coincidirían con parte de los denunciados como sustraídos de la ambulancia, la cual continúa desaparecida.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la investigación es que transcurrieron cinco días entre la desaparición del vehículo y la radicación de la denuncia. Además, pese a que la ambulancia contaba con cobertura de seguro, nunca se solicitó una grúa o auxilio mecánico para retirarla de la banquina tras el desperfecto.

Tres cámaras, una prueba clave

La pesquisa incluyó el análisis de imágenes de los portales de acceso a Pinamar y General Madariaga, donde no se detectó el paso de la Fiat Ducato. A ello se sumó el relevamiento de una cámara de seguridad instalada en una estación de servicio con vista hacia la Ruta Provincial 74, que tampoco registró la circulación del vehículo.

Los investigadores también revisaron registros de horas posteriores para corroborar el desplazamiento de una ambulancia Mercedes-Benz que, según la denuncia, habría acudido en apoyo para reemplazar a la unidad averiada. Sin embargo, tampoco encontraron imágenes que acreditaran ese recorrido.

Con todos los elementos reunidos hasta el momento, el fiscal Mercuri evalúa si corresponde modificar la calificación legal de la causa e investigar una posible estafa a la compañía aseguradora a través de una falsa denuncia

Fuente: Agencia DIB