Cañuelas: un empresario de Balcarce quedó imputado en la muerte de un hombre en un siniestro vial

La víctima fue identificada como Eduardo Alberto Young, jubilado, de 67 años.

Un vecino de Cañuelas murió el pasado jueves 23 de julio en un siniestro vial ocurrido en el km 81 de la Ruta 3, en el partido de Cañuelas, muy cerca del límite con Monte. La víctima fue identificada como Eduardo Alberto Young, jubilado, de 67 años. Conducía una motocicleta Bajaj Boxer CT100, año 2026.

Como responsable del siniestro quedó imputado Ernesto José Ciantini, de 79 años, un empresario domiciliado en Balcarce que circulaba en una SUV Audi Q5 Advanced Plus de color gris, radicada en Ituzaingó, provincia de Corrientes.

Fuentes del Comando de Patrullas indicaron a InfoCañuelas que hallaron el cuerpo de Young tendido sobre el carril lento, ya sin vida, y que a unos pocos metros estaba el Audi de Cientini. Lo cierto es que en un principio, el empresario dijo que habría sido otro auto que iba adelante de él realizó un sobrepaso, que de pronto se encontró con la moto sin poder frenar y que la chocó desde atrás.

Buscan testigos La familia de Young difundió un comunicado para solicitar la colaboración de eventuales testigos del accidente, ocurrido entre las 11.15 y las 11.30 del jueves. En caso de que alguien cuente con fotografías, videos o cualquier información vinculada al hecho, se ruega comunicarse al 2226 480000.

Young era un vecino del barrio Hipotecario de Cañuelas y aficionado a la pesca. Las versiones difundidas por sus familiares indican que se dirigía a la Laguna de Monte. “Le encantaba ir a pescar. Siempre se mostraba muy amable y tranquilo”, dijo al mencionado medio una vecina del mismo barrio. La causa por homicidio culposo quedó radicada en la UFI 1 de Cañuelas, a cargo de Roberto Javier Berlingieri. Fuente: Agencia DIB

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