San Nicolás: cientos de personas saquearon un camión con carne que se incendió en la Ruta 9

En la madrugada del jueves, un camión con cámara refrigerante que transportaba carne envasada comenzó a incendiarse en el kilómetro 220 de la Ruta Nacional 9 , en jurisdicción de San Nicolás . Y horas después, el lugar se llenó de gente que apareció para saquear los cortes que se encontraban en el vehículo .

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Todo comenzó cuando a eso de las 4 y media de la madrugada, el camión Iveco Cursor con semirremolque refrigerado comenzó a incendiarse por causas que aún no fueron informadas. No se registraron personas lesionadas.

Más tarde, según informa El Norte , cientos de personas comenzaron a llegar hasta el lugar del siniestro en automóviles, motos y bicicletas con el objetivo de rescatar la carne que había quedado en el camión incendiado.

También había gente corriendo por la autopista para intentar alcanzar alguna parte de la carga antes que el resto.

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Una persona que pasó por el lugar en combi señaló que era “impresionante la cantidad de autos que paraban para llevarse la carne”, mientras la Gendarmería solo “miraba”.

Pérdidas materiales

En el hecho intervinieron los Bomberos Voluntarios de Ramallo y de la provincia de Buenos Aires del Destacamento La Emilia, que trabajaron en conjunto para combatir las llamas.

Durante el operativo fue necesario interrumpir el carril lento de la autopista para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Las pérdidas materiales fueron de gran magnitud, ya que el fuego consumió buena parte del semirremolque y de la carga de carne que transportaba, sin contar el posterior saqueo.

Fuente: Agencia DIB