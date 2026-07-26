domingo 26 de julio de 2026
26 de julio de 2026 - 19:49

Lomas de San Isidro: una ola de tres robos en 15 días preocupa a los vecinos

Los robos sucedieron en el exclusivo barrio de San Isidro. En el hecho más grave, 4 delincuentes con pasamontañas asaltaron a personas de entre 80 y 93 años.

Por Agencia DIB
En San Isidro, una seguidilla de robos se dio comenzado el invierno.

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S.I.
Ramón Lanús y el general de brigada (RE) Jorge Berredo, nuevo secretario de Seguridad del municipio.

Ramón Lanús y el general de brigada (RE) Jorge Berredo, nuevo secretario de Seguridad del municipio.

NA

Una serie de tres robos a viviendas registrados en apenas 16 días en el barrio Las Lomas de San Isidro encendió la alarma entre los vecinos, que reforzaron las medidas de seguridad ante el temor por la reiteración de los hechos.

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Si bien desde el municipio a cargo de Ramón Lanús sostienen que San Isidro fue el distrito del conurbano bonaerense que más redujo los robos entre 2023 y 2025, lo cierto es que en recientemente asumió un nuevo secretario de Seguridad, el general de brigada (RE) Jorge Berredo, ex comandante operacional del Estado Mayor Conjunto.

Ramón Lanús y el general de brigada (RE) Jorge Berredo, nuevo secretario de Seguridad del municipio.

Ramón Lanús y el general de brigada (RE) Jorge Berredo, nuevo secretario de Seguridad del municipio.

Los tres robos en Lomas de San isidro

El primero de los episodios ocurrió el 29 de junio en una vivienda ubicada sobre la calle Chubut al 1700. Cuatro delincuentes vestidos de oscuro y con pasamontañas irrumpieron durante una cena en la que participaban personas de entre 80 y 93 años, informó Noticias Argentinas.

Según la reconstrucción del caso, maniataron a las víctimas, amenazaron a la dueña de casa con “cortarle un dedo” para que entregara dólares y permanecieron cerca de una hora revisando la propiedad.

Los asaltantes se llevaron un reloj Rolex, un reloj Cartier, tres anillos, un iPhone, dinero en efectivo, un cuadro, un arma de colección y otros objetos de valor, aunque no encontraron los dólares que buscaban.

El segundo hecho se produjo el 10 de julio en una vivienda de la avenida Márquez al 1900. La propietaria sufrió una crisis de nervios durante el asalto y, además, un joven que llegaba para entregar un pedido de farmacia fue despojado de su teléfono celular y dinero en efectivo.

El tercer robo ocurrió la semana pasada, en una casa ubicada en la zona de Diego Palma e Isabel La Católica. El propietario resultó herido con un corte en la frente y fue atendido en el Hospital Central de San Isidro, donde recibió el alta tras las curaciones. La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella.

Fuente: Agencia DIB

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