sábado 25 de julio de 2026
25 de julio de 2026 - 12:04

Detienen a dos motochorros acusados del crimen del adolescente Lautaro Servín en San Francisco Solano

Los arrestados están acusados de balear y matar a Servín cuando iba a la escuela junto a su padre. Para la Justicia, forman parte de una banda dedicada al robo de motos.

Por Agencia DIB
Uno de los dos detenidos por el crimen de Lautaro Servín.

Uno de los dos detenidos por el crimen de Lautaro Servín.

Policía Bonaerense

Dos jóvenes fueron detenidos acusados de participar en el asesinato de Lautaro Fabrizio Lionel Servín, el adolescente de 17 años que fue baleado cuando caminaba junto a su padre rumbo a la escuela durante un intento de robo ocurrido en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown.

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El crimen ocurrió el 23 de junio, cerca de las 7.30, en la esquina de Rivadavia y El Benteveo, cuando Marcelo Servín y su hijo fueron interceptados por tres motochorros que se movilizaban en dos motocicletas y pretendían asaltarlos. Según la investigación, al resistirse al robo, los delincuentes abrieron fuego y balearon al adolescente por la espalda. Lautaro fue trasladado de urgencia por un vecino al Hospital Oñativia, donde murió poco después como consecuencia de las heridas.

Las detenciones

Tras una investigación encabezada por el Departamento Homicidios de la Policía Bonaerense, en conjunto con la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II y la DDI de Lomas de Zamora, fueron detenidos Lautaro Franco y León Reynoso, imputados por homicidio calificado criminis causa y por el empleo de arma de fuego, además de robo calificado por haberse cometido en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

Los investigadores reconstruyeron el recorrido de los sospechosos mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Ese trabajo permitió establecer que los autores iniciaron y finalizaron su raid delictivo en el barrio 2 de Abril, donde fueron identificados como integrantes de una banda dedicada al robo de motocicletas que se reunía en una metalera ubicada sobre la calle El Jilguero.

Franco permaneció prófugo durante varias semanas hasta que este jueves se presentó junto a su familia en la Comisaría Sexta de Lomas de Zamora y quedó detenido. Ese mismo día también fue arrestado Reynoso, quien había sido interceptado por personal del Comando de Patrullas mientras circulaba en una motocicleta sin poder acreditar su propiedad.

Pericias

La pesquisa determinó que, alrededor de las 7.26 del mismo día del homicidio, los mismos delincuentes habían robado una motocicleta Motomel 110 en la esquina de Perón y Río Negro. El testimonio de una de las víctimas de ese asalto permitió obtener una descripción detallada de los atacantes y de los rodados utilizados.

Uno de los elementos clave para avanzar en la causa fue una pericia balística. Los detectives compararon la vaina servida calibre 9 milímetros hallada en la escena del crimen con otra secuestrada en una causa por abuso de armas en la que León Reynoso había sido imputado el 15 de mayo. El estudio realizado a través del Sistema Nacional de Identificación Balística (SAIB) determinó que ambas vainas habían sido disparadas por la misma arma de fuego.

Allanamientos

Durante los allanamientos también fueron secuestrados teléfonos celulares y prendas de vestir. En el celular de Lautaro Franco los investigadores encontraron una fotografía en la que aparecía montado en una motocicleta Honda GLH con guardabarros delantero rojo, características que coincidían con una de las motos registradas por las cámaras de seguridad durante el ataque.

Además, del análisis de los dispositivos surgieron conversaciones que indicarían que familiares de Franco conocían quiénes habían participado del crimen y organizaron maniobras para ocultar elementos de prueba y dificultar el avance de la causa.

Fuente: Agencia DIB

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