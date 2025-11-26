miércoles 26 de noviembre de 2025
San Nicolás: condenaron a los jóvenes acusados por el doble crimen de la Costanera

Los asesinos de Genaro Sandoval y Cristian Monsalves en San Nicolás tenían 17 y 16 años. El primero recibió una pena de 10 años; para el otro, la pena fue diferida.

Juzgan a dos jóvenes por un doble crimen en San Nicolás.

Juzgan a dos jóvenes por un doble crimen en San Nicolás.

Dos adolescentes de 16 y 17 años, acusados de los crímenes de Genaro Sandoval (16) y Cristian Monsalves (20) en San Nicolás, fueron condenados en un juicio abreviado. La sentencia se dictó a pocos días de cumplirse un año del hecho ocurrido en noviembre de 2024 en la costanera alta de esa ciudad.

Según informó El Norte, los jóvenes -identificados como SB y LR- tenían 17 y 16 años al momento del ataque y fueron señalados como quienes accionaron el arma que, con un único disparo, provocó la muerte de ambas víctimas. El tiro ingresó por la espalda de uno de los fallecidos y continuó su trayectoria hasta herir mortalmente también al conductor de la moto en la que ambos intentaban escapar tras una discusión.

En su resolución, el Tribunal declaró autor penalmente responsable al imputado que entonces tenía 17 años -y que ya alcanzó la mayoría de edad- por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (dos hechos en concurso real) y robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. Fue condenado a diez años de prisión de efectivo cumplimiento.

Respecto del segundo acusado, que tenía 16 años al momento del hecho y continúa siendo menor, el Tribunal lo consideró partícipe necesario de los homicidios agravados. No obstante, decidió diferir la imposición de la pena hasta que alcance la mayoría de edad. Ambos deberán permanecer alojados en los lugares donde se encuentran actualmente.

Doble crimen en San Nicolás

Como informó la agencia DIB, el doble crimen ocurrió durante la madrugada del 17 de noviembre de 2024, alrededor de las 2.30, cuando en la zona de la costanera alta se produjo una fuerte discusión entre al menos cuatro personas. Dos de los jóvenes intentaron alejarse en moto, pero uno de los agresores efectuó un disparo a corta distancia. Las víctimas cayeron a pocos metros y murieron poco después como consecuencia de las heridas.

