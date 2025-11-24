lunes 24 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025 - 12:20

Rechazaron el pedido de detención de la ex jueza Julieta Makintach

La solicitud había sido presentada por el abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona.

Por Agencia DIB
Julieta Makintach en la mira. 

El abogado Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan a Dalma (39) y Gianinna Maradona (36), había solicitado su detención la semana pasada ante el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli.

Makintach -quien ya no tiene fueros- está acusada de los delitos de cohecho, peculado, malversación, abuso de autoridad y violación de deberes. Al respecto, Burlando solicitó para la juez destituida “la prohibición absoluta de salida del país y entrega inmediata de su pasaporte”.

Sin embargo, Rossignoli resolvió rechazar ese pedido de detención y las medidas de resguardo, como la prohibición de salir del país pero por una cuestión de procedimientos: de acuerdo al artículo 151 del Código Procesal Penal, ese requerimiento solo podría hacerse "a pedido del fiscal". Lo que sí resolvió el juez fue “imponerle la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos del presente proceso”.

También rechazó los pedidos de la defensa de Makintach que había solicitado la nulidad de todo el proceso y la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo. (DIB)

Por  Agencia DIB