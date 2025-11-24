Rechazaron el pedido de detención de la ex jueza Julieta Makintach

La Justicia rechazó el pedido de detención de la ex jueza destituida e inhabilitada, Julieta Makintach (48), en la causa penal que investiga su conducta durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) y que terminó siendo declarado nulo.

La querella adelantó que también pedirá jury para los otros dos jueces del tribunal de Makintach

El abogado Fernando Burlando y Fabián Améndola , que representan a Dalma (39) y Gianinna Maradona (36), había solicitado su detención la semana pasada ante el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli.

El pedido se basó en el “peligro cierto de fuga , peligro de entorpecimiento concreto, conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba ”.

Makintach -quien ya no tiene fueros- está acusada de los delitos de cohecho, peculado, malversación, abuso de autoridad y violación de deberes. Al respecto, Burlando solicitó para la juez destituida “la prohibición absoluta de salida del país y entrega inmediata de su pasaporte”.

Sin embargo, Rossignoli resolvió rechazar ese pedido de detención y las medidas de resguardo, como la prohibición de salir del país pero por una cuestión de procedimientos: de acuerdo al artículo 151 del Código Procesal Penal, ese requerimiento solo podría hacerse "a pedido del fiscal". Lo que sí resolvió el juez fue “imponerle la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos del presente proceso”.

También rechazó los pedidos de la defensa de Makintach que había solicitado la nulidad de todo el proceso y la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo. (DIB)