jueves 20 de noviembre de 2025
20 de noviembre de 2025 - 17:33

El abogado de Dalma y Gianinna pidió la detención de la jueza Makintach

La solicitud de Fernando Burlando se basa en el “peligro cierto de fuga, peligro de entorpecimiento concreto, conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba”.

Por Agencia DIB
La ahora ex jueza Julieta Makintach puede ser detenida.

La ahora ex jueza Julieta Makintach puede ser detenida.

Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna, las hijas de Diego Maradona, elevó ante el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro el pedido de detención de la jueza Julieta Markintach basándose en el “peligro cierto de fuga, peligro de entorpecimiento concreto, conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba”.

Más noticias
El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la jueza Julieta Makintach.

"Justicia Divina": la jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad y quedó inhabilitada
La jueza Verónica Di Tommaso.

La querella adelantó que también pedirá jury para los otros dos jueces del tribunal de Makintach

“La gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”, sostuvo Burlando en el escrito de nueve páginas al que este jueves hace referencia el diario Clarín.

La jueza, en su peor momento

Makintach -quien ya no tiene fueros- está acusada de los delitos de cohecho, peculado, malversación, abuso de autoridad y violación de deberes. Al respecto, Burlando solicitó para la juez destituida “la prohibición absoluta de salida del país y entrega inmediata de su pasaporte”.

Por su parte, Noticias Argentinas amplió el contenido del escrito presentado por Burlando diciendo que “se solicita” el arresto “preventivo” de la ex magistrada al encontrarse “conductas inequívocas de perturbación de testigos” y “actos directos de manipulación”.

La mencionada agencia dialogó con Makintach quien remarcó que “se va a saber la verdad” y que no puede ir presa porque “la decisión del jury no está firme”.

La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad, acusada de participar en el documental “Justicia Divina”, que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona.

Temas
Ver más

"Justicia Divina": la jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad y quedó inhabilitada

La querella adelantó que también pedirá jury para los otros dos jueces del tribunal de Makintach

Crimen del ingeniero en Pilar: prisión perpetua para la empleada que lo asesinó

Luján: dos personas detenidas por el crimen de un instructor de tiro

Bahía Blanca: 15 años de prisión para hombre que abusó de la hija de su pareja

Circuito represivo de la zona oeste del Conurbano: amplían la acusación por delitos sexuales a dos acusados

Esteban Echeverría: paseaba con una amiga y lo mataron a tiros para robarle la bicicleta

Miguel Bru: murió Justo López, uno de los policías condenados por la muerte y desaparición

Mar del Plata: el exjefe de la Departamental pide ser juzgado por jurado popular

Miramar: delincuentes desfiguran a un hombre de 90 años y a su hijo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Elementos secuestrados en allanamientos por el crimen del armero en Luján.

Luján: dos personas detenidas por el crimen de un instructor de tiro

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El futbolista Rodrigo Rey junto a su familia.

"Discriminación indirecta": la Justicia falló a favor de los hijos del arquero Rodrigo Rey

Por  Agencia DIB