El abogado de Dalma y Gianinna pidió la detención de la jueza Makintach

Fernando Burlando , representante legal de Dalma y Gianinna, las hijas de Diego Maradona , elevó ante el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro el pedido de detención de la jueza Julieta Markintach basándose en el “peligro cierto de fuga, peligro de entorpecimiento concreto, conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba”.

La querella adelantó que también pedirá jury para los otros dos jueces del tribunal de Makintach

“La gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”, sostuvo Burlando en el escrito de nueve páginas al que este jueves hace referencia el diario Clarín.

Makintach -quien ya no tiene fueros- está acusada de los delitos de cohecho, peculado, malversación, abuso de autoridad y violación de deberes. Al respecto, Burlando solicitó para la juez destituida “la prohibición absoluta de salida del país y entrega inmediata de su pasaporte”.

Por su parte, Noticias Argentinas amplió el contenido del escrito presentado por Burlando diciendo que “se solicita” el arresto “preventivo” de la ex magistrada al encontrarse “conductas inequívocas de perturbación de testigos” y “actos directos de manipulación”.

La mencionada agencia dialogó con Makintach quien remarcó que “se va a saber la verdad” y que no puede ir presa porque “la decisión del jury no está firme”.

La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad, acusada de participar en el documental “Justicia Divina”, que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona.