Procesaron al cabo de Gendarmería que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero se presentó en Comodoro Py a indagatoria por ejecutar el disparo que dejó a Pablo Grillo al borde de la muerte.

El cabo Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue procesado por la Justicia por el delito de abuso de armas agravado al disparar con su pistola lanza gases contra el fotógrafo Pablo Grillo, en una manifestación frente al Congreso, el 12 de marzo.

La decisión es de la jueza federal María Servini, que estableció que Guerrero disparó en seis oportunidades, violando los protocolos para el uso de este tipo de armas de gases lacrimógeno. En este caso, el cartucho fue disparado en línea recta sobre Grillo, lo golpeó en la cabeza y casi lo mata; sufrió lesiones gravísimas que comprometieron su cerebro.

Servini consideró que el imputado actuó con dolo eventual: se representó la posibilidad de causar un daño grave y aceptó ese riesgo al disparar de manera prohibida. “El aquí procesado se representó la posibilidad de producir las lesiones gravísimas, y con su actitud o predisposición psíquica, le resultó indiferente la eventualidad del resultado”, sostiene la resolución, citada por el diario La Nación .

Servini ordenó un embargo sobre los bienes de Guerrero por $ 203.000.000, dispuso que se presente periódicamente ante la autoridad policial y continúe con la prohibición de salida del país, pero rechazó la prisión preventiva.

Acusado por el ataque a Pablo Grillo

Tal como informó la agencia DIB el mes pasado, el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero admitió ante la Justicia haber efectuado el disparo de gas lacrimógeno que hirió gravemente a Pablo Grillo durante la represión a una marcha de jubilados el 12 de marzo, pero negó haber tenido intención de lastimar al fotoperiodista y alegó que es “inocente”.

Guerrero prestó declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, quien reemplazaba a María Servini en la causa que investiga su accionar y en la que el gendarme está imputado de “homicidio en grado de tentativa”. En ese marco, negó haber tenido intención de lastimar a nadie y se declaró “inocente”.

Dificultad visual

Según el expediente, el proyectil calibre 38 mm candela “CN” impactó en la cabeza de Grillo y le provocó lesiones graves que requirieron intervención quirúrgica y craneoplastía bilateral.

El gendarme afirmó que durante el operativo se encontraba de frente a los manifestantes, que comenzaron a arrojar “muchísimas piedras”, y justificó el disparo por la dificultad visual debido al humo y el agua del hidrante.

Disparo antirreglamentario

La Justicia le imputó al gendarme haber disparado de manera horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas del riesgo de causar lesiones graves.

La querella sostuvo que las afirmaciones de Guerrero son “falsas” y destacó que el fotógrafo estaba de cuclillas, tomando fotos, “sin representar ningún peligro para terceros”. Además, señalaron que los disparos se realizaron en dirección a la víctima, contrariando los protocolos de uso del arma y la normativa vigente.

El caso, inicialmente caratulado como averiguación de delito, fue modificado a “homicidio en grado de tentativa” tras el agravamiento del cuadro clínico del fotógrafo durante la hospitalización. (DIB)