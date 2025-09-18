Héctor Guerrero admitió haber disparado contra Pablo Grillo pero afirmó que es "inocente"

El gendarme Héctor Guerrero se presenta en Comodoro Py a indagatoria por ejecutar el disparo que dejó a Pablo Grillo al borde de la muerte.

El cabo de Gendarmería Héctor Guerrero admitió ante la Justicia haber efectuado el disparo de gas lacrimógeno que hirió gravemente a Pablo Grillo durante la represión a una marcha de jubilados el 12 de marzo pasado, pero negó haber tenido intención de lastimar al fotoperiodista y alegó que es “inocente”.

Diputados creó una comisión especial para investigar las muertes por el fentanilo contaminado

Guerrero prestó en horas de la tarde del miércoles declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo , quien reemplaza a María Servini en la causa que investiga su accionar y en la que el gendarme está imputado de “homicidio en grado de tentativa” . En ese marco, negó haber tenido intención de lastimar a nadie y se declaró “inocente”.

Según el expediente, el proyectil calibre 38 mm candela “CN” impactó en la cabeza de Grillo y le provocó lesiones graves que requirieron intervención quirúrgica y craneoplastía bilateral .

El gendarme afirmó que durante el operativo se encontraba de frente a los manifestantes, que comenzaron a arrojar “muchísimas piedras”, y justificó el disparo por la dificultad visual debido al humo y el agua del hidrante .

Disparo antirreglamentario

Sin embargo, la Justicia le imputó al gendarme haber disparado de manera horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas del riesgo de causar lesiones graves.

La querella de Grillo sostuvo que las afirmaciones de Guerrero son “falsas” y destacó que el fotógrafo estaba de cuclillas, tomando fotos, “sin representar ningún peligro para terceros”.

Además, señalaron que los disparos se realizaron en dirección a la víctima, contrariando los protocolos de uso del arma y la normativa vigente.

Muestra y clase pública

Mientras tanto, afuera de Comodoro Py familiares, colegas y fotógrafos nucleados en ARGRA realizaron una muestra fotográfica y una clase pública titulada “Libertad de expresión y derecho a la protesta”.

Fabián Grillo, padre del fotógrafo, afirmó que la evolución clínica de su hijo es “favorable” y que comienza a recuperar autonomía en cuidados básicos.

El caso, inicialmente caratulado como averiguación de delito, fue modificado a “homicidio en grado de tentativa” tras el agravamiento del cuadro clínico del fotógrafo durante la hospitalización. (DIB)