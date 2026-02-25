miércoles 25 de febrero de 2026
Pigüé: prisión perpetua por el femicidio de Clara Romero Candia

La Justicia encontró a Leandro Sebastián Torres autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género en Pigüé.

La Justicia condenó a Leandro Sebastián Torres a la pena de prisión perpetua por el crimen de Clara Elizabeth Romero Candia en Pigüé.

La Justicia condenó a Leandro Sebastián Torres a la pena de prisión perpetua por el crimen de Clara Elizabeth Romero Candia en Pigüé. El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Bahía Blanca encontró a Torres autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los jueces entendieron que la violencia de género estuvo plenamente demostrada a partir de las declaraciones testimoniales recibidas en el debate, en las que se dio cuenta de que la víctima era acosada, perseguida por parte de Torres, quien quería saber constantemente con quién estaba, qué hacía, y le pedía hacer llamadas de video para ver dónde y con quién se encontraba.

A su vez, se valoraron los testimonios que dieron cuenta de que durante una internación hospitalaria por una operación, Torres no quería que otras personas tocaran a la víctima, en especial enfermeros varones.

Si bien los testigos no hablaron de golpes o maltrato físico, los jueces entendieron que esa circunstancia no desacredita la violencia psicológica e incluso económica que Torres ejerció sobre Romero Candia, dado que la hostigaba por teléfono, se quedó con sus pertenencias, que la buscaba en su trabajo y se determinó que la mujer quería ir a Paraguay para escapar de esa situación.

Femicidio en Pigüé

Según la causa, dice la Agencia de Noticias Judiciales, el hecho se produjo el 14 de noviembre de 2023, en el interior del domicilio ubicado en la calle Alem al 379 de esa localidad, cuando el hombre, con la utilización de un cuchillo, le causó la muerte de manera intencional a la mujer, con quien mantenía una relación de pareja. Romero Candia sufrió una lesión punzocortante en el tórax que le causó la muerte por shock hipovolémico grave e irreversible a nivel abdominal.

Fuente: Agencia DIB

