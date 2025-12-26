viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025 - 10:48

Necochea: un hombre habría querido ingresar a una casa y el propietario lo mató

El hecho sucedió en la madrugada de este viernes en Necochea y el dueño de la vivienda está aprehendido por homicidio agravado.

Por Agencia DIB
Necochea amaneció conmovida por un homicidio.

Ecos Diarios

Un hombre recibió un disparo mortal en la madrugada de este viernes en Villa Florida, en la ciudad de Necochea, cuando, según las primeras informaciones, habría intentado ingresar a una vivienda. El hecho sucedió en la calle 11, entre 42 y 44.

El fiscal Guillermo Sabatini -a cargo de manera supletoria de la UFI N°1- confirmó a Ecos Radio que el propietario del domicilio, identificado luego como Julián Rodríguez, se encuentra aprehendido y “prima facie” imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Estamos recién en las primeras horas de investigación. Hay que ser muy cautos”, advirtió.

Homicidio en la madrugada

Todo se desarrolló entre las 2 y las 3 de la madrugada y la víctima -de la cual todavía no trascendió su identidad- falleció en el lugar o en cercanías, según informaron desde la instrucción judicial.

“Se secuestró el arma que se habría utilizado y también se tomaron registros de cámaras de seguridad del domicilio y de las inmediaciones”, detalló el fiscal Sabatini, quien concluyó: “Debemos ser muy cautos y no aventurarnos a hipótesis sin elementos suficientes”.

