Necochea: un hombre habría querido ingresar a una casa y el propietario lo mató

Necochea amaneció conmovida por un homicidio. Ecos Diarios

Un hombre recibió un disparo mortal en la madrugada de este viernes en Villa Florida, en la ciudad de Necochea, cuando, según las primeras informaciones, habría intentado ingresar a una vivienda. El hecho sucedió en la calle 11, entre 42 y 44.

El fiscal Guillermo Sabatini -a cargo de manera supletoria de la UFI N°1- confirmó a Ecos Radio que el propietario del domicilio, identificado luego como Julián Rodríguez, se encuentra aprehendido y “prima facie” imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Estamos recién en las primeras horas de investigación. Hay que ser muy cautos”, advirtió.

Homicidio en la madrugada Todo se desarrolló entre las 2 y las 3 de la madrugada y la víctima -de la cual todavía no trascendió su identidad- falleció en el lugar o en cercanías, según informaron desde la instrucción judicial.

“Se secuestró el arma que se habría utilizado y también se tomaron registros de cámaras de seguridad del domicilio y de las inmediaciones”, detalló el fiscal Sabatini, quien concluyó: “Debemos ser muy cautos y no aventurarnos a hipótesis sin elementos suficientes”.

Para compartir en redes









Temas Necochea

Homicidio

Fiscal