lunes 09 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026 - 15:33

Quequén ya cuenta con su propio mural de Maradona

La obra de arte callejero está en la esquina de 574 y 545 y se suma al otro mural del artista San Spiga que desde noviembre de 2024 está en el centro de Necochea.

Por Agencia DIB
Maradona ya tiene su mural en Quequén.

San Spiga, el muralista que se consagró a Diego.

Hace dos años, San Spiga también pintó un mural de Maradona en Necochea.

Del jueves 5 al sábado 7, la ciudad se vistió de Diego. El evento “Necochea a Maradona”, que se llevó a cabo en el Centro Cultural y Biblioteca Popular, se extendió a Quequén con un mural en homenaje al ídolo futbolístico en la sede del programa Envión Quequén, en 574 y 545.

Mural maradoniano de San Spiga, en 61 entre 66 y 68 de Necochea.

Necochea homenajea a Maradona con tres días de muestras artísticas, música, cine y literatura

El armado del mural estuvo a cargo del artista San Spiga, que llegó a Necochea para participar de la actividad. y concentró a decenas de curiosos que se acercaron a mirar mientras que otros se animaron a colaborar.

San Spiga, el muralista que se consagró a Diego.

El artista que es la "mano creativa de Dios"

San Spiga (Santiago Spigarol, artista nacido en Viedma con atelier en Boedo) en noviembre de 2024 ya había realizado otro mural de Maradona en Necochea, en calle 61 entre 68 y 66.

El mural, que constituye un “altar maradoniano” en Quequén, combina diversas técnicas del arte urbano como pegatina, aerosol, stencil y pintura mural.

Hace dos años, San Spiga también pintó un mural de Maradona en Necochea.

Fuente Agencia DIB

