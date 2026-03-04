Necochea homenajea a Maradona con tres días de muestras artísticas, música, cine y literatura

El Centro Cultural y Biblioteca Popular de la ciudad de Necochea será escenario del encuentro “Necochea a Maradona ”, una propuesta artística y cultural que rendirá homenaje al exfutbolista a través de muestras, literatura, cine, música y arte urbano .

Las actividades, como cuenta Ecos Diarios , se desarrollarán entre este jueves y el sábado 7 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, en la calle 54 al 3000 de la localidad costera. La programación es abierta a toda la comunidad y será acompañada por una feria permanente de arte y diseño con participación de emprendedores locales .

La propuesta comenzará este jueves a las 20 horas con la inauguración de la muestra fotográfica “Solo el pueblo” , de Jorge Boido , centrada en murales dedicados al ídolo popular, junto con la exposición “El Diego, de niño carente a mito” , de Carlos Tolosa , que recorre distintas etapas de su vida.

En tanto, a las 21 se presentará el libro “Relatos con aura maradoniana” , de Mario Giannotti , una recopilación de historias atravesadas por la figura y el impacto cultural del futbolista.

Cine y arte urbano

El viernes 6 la actividad se iniciará a las 18.30 con un workshop y taller de arte urbano coordinado por el artista San Spiga. Y desde las 21 se llevará adelante la presentación colectiva “Justicia x Dios”, con integrantes del colectivo autoconvocado, seguida por la proyección de los cortometrajes “Camilo” y “Víctor”, con idea y realización de Luis Gagnolo, dirección de Facundo Martínez y narración de Horacio Pagani.

A las 21.30 se exhibirá “El documental del 10”, realizado por Damián Originario y Lucas Costa, centrado en distintas miradas sobre la figura maradoniana.

Final con literatura y música

El cierre del encuentro será el sábado 7. Las actividades comenzarán a las 9.30 con la realización de un mural urbano a cargo de San Spiga, que se concretará en el espacio de Envión en Quequén, en 574 y 545.

A las 20 se repetirá la presentación del libro de Carlos Tolosa y, desde las 21, se desarrollará el espectáculo final con música en vivo, protagonizado por Flor y Alfonso (Amaradona), La Pelota No Se Mancha (rock), Diego Britos (tango) y Tango Itinerante.

Además, habrá pintura en vivo a cargo de Chivico Art y la participación poética de Lauta Chapa.

Fuente: Agencia DIB