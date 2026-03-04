miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 10:07

Necochea homenajea a Maradona con tres días de muestras artísticas, música, cine y literatura

La propuesta comienza este jueves en el Centro Cultural Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra.

Por Agencia DIB
Mural maradoniano de San Spiga, en 61 entre 66 y 68 de Necochea.

Mural maradoniano de San Spiga, en 61 entre 66 y 68 de Necochea.

Ecos Diarios

El Centro Cultural y Biblioteca Popular de la ciudad de Necochea será escenario del encuentro “Necochea a Maradona”, una propuesta artística y cultural que rendirá homenaje al exfutbolista a través de muestras, literatura, cine, música y arte urbano.

Más noticias
A fines de la pandemia, Cacho Elías en la madriguera de churros El Topo, en Necochea.

El Topo de luto: murió Cacho Elías, uno de los creadores de la mítica fábrica de churros
Un trabajador en un frigorífico.

Cerró un frigorífico en el conurbano y hay 140 despidos

Las actividades, como cuenta Ecos Diarios, se desarrollarán entre este jueves y el sábado 7 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, en la calle 54 al 3000 de la localidad costera. La programación es abierta a toda la comunidad y será acompañada por una feria permanente de arte y diseño con participación de emprendedores locales.

“Solo el pueblo”

La propuesta comenzará este jueves a las 20 horas con la inauguración de la muestra fotográfica “Solo el pueblo”, de Jorge Boido, centrada en murales dedicados al ídolo popular, junto con la exposición “El Diego, de niño carente a mito”, de Carlos Tolosa, que recorre distintas etapas de su vida.

En tanto, a las 21 se presentará el libro “Relatos con aura maradoniana”, de Mario Giannotti, una recopilación de historias atravesadas por la figura y el impacto cultural del futbolista.

Cine y arte urbano

El viernes 6 la actividad se iniciará a las 18.30 con un workshop y taller de arte urbano coordinado por el artista San Spiga. Y desde las 21 se llevará adelante la presentación colectiva “Justicia x Dios”, con integrantes del colectivo autoconvocado, seguida por la proyección de los cortometrajes “Camilo” y “Víctor”, con idea y realización de Luis Gagnolo, dirección de Facundo Martínez y narración de Horacio Pagani.

A las 21.30 se exhibirá “El documental del 10”, realizado por Damián Originario y Lucas Costa, centrado en distintas miradas sobre la figura maradoniana.

Final con literatura y música

El cierre del encuentro será el sábado 7. Las actividades comenzarán a las 9.30 con la realización de un mural urbano a cargo de San Spiga, que se concretará en el espacio de Envión en Quequén, en 574 y 545.

A las 20 se repetirá la presentación del libro de Carlos Tolosa y, desde las 21, se desarrollará el espectáculo final con música en vivo, protagonizado por Flor y Alfonso (Amaradona), La Pelota No Se Mancha (rock), Diego Britos (tango) y Tango Itinerante.

Además, habrá pintura en vivo a cargo de Chivico Art y la participación poética de Lauta Chapa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El Topo de luto: murió Cacho Elías, uno de los creadores de la mítica fábrica de churros

Cerró un frigorífico en el conurbano y hay 140 despidos

Un puma suelto en Hudson causa temor en un barrio privado

Durante la gestión libertaria, el recorte en la planta estatal supera los 65.000 puestos

Mar del Plata: iba en moto sin casco, chocó contra un patrullero que cortaba el tránsito y murió

Ladrones asesinaron a un conocido "motoquero solidario" en Esteban Echeverría

La Plata: falleció un joven que se había accidentado con su auto en octubre del año pasado

IOMA advirtió por nuevas modalidades de estafas tras recibir varias denuncias

Luján: los osos y la tigresa del zoo ya están en sus respectivos santuarios

Se acercó a una mujer, le dio una patada por la espalda y le robó: quedó detenido por sus antecedentes

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajador en un frigorífico.

Cerró un frigorífico en el conurbano y hay 140 despidos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El hombre desnudo fue apresado por Prefectura en inmediaciones de la Plaza España en Mar del Plata.

Mar del Plata: un turista destrozó el frente de un edificio y salió a caminar desnudo y ensangrentado