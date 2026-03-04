Necochea homenajea a Maradona con tres días de muestras artísticas, música, cine y literatura

El Centro Cultural y Biblioteca Popular de la ciudad de Necochea será escenario del encuentro “Necochea a Maradona”, una propuesta artística y cultural que rendirá homenaje al exfutbolista a través de muestras, literatura, cine, música y arte urbano.
Las actividades, como cuenta Ecos Diarios, se desarrollarán entre este jueves y el sábado 7 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, en la calle 54 al 3000 de la localidad costera. La programación es abierta a toda la comunidad y será acompañada por una feria permanente de arte y diseño con participación de emprendedores locales.
“Solo el pueblo”
La propuesta comenzará este jueves a las 20 horas con la inauguración de la muestra fotográfica “Solo el pueblo”, de Jorge Boido, centrada en murales dedicados al ídolo popular, junto con la exposición “El Diego, de niño carente a mito”, de Carlos Tolosa, que recorre distintas etapas de su vida.
En tanto, a las 21 se presentará el libro “Relatos con aura maradoniana”, de Mario Giannotti, una recopilación de historias atravesadas por la figura y el impacto cultural del futbolista.
Cine y arte urbano
El viernes 6 la actividad se iniciará a las 18.30 con un workshop y taller de arte urbano coordinado por el artista San Spiga. Y desde las 21 se llevará adelante la presentación colectiva “Justicia x Dios”, con integrantes del colectivo autoconvocado, seguida por la proyección de los cortometrajes “Camilo” y “Víctor”, con idea y realización de Luis Gagnolo, dirección de Facundo Martínez y narración de Horacio Pagani.
A las 21.30 se exhibirá “El documental del 10”, realizado por Damián Originario y Lucas Costa, centrado en distintas miradas sobre la figura maradoniana.
Final con literatura y música
El cierre del encuentro será el sábado 7. Las actividades comenzarán a las 9.30 con la realización de un mural urbano a cargo de San Spiga, que se concretará en el espacio de Envión en Quequén, en 574 y 545.
A las 20 se repetirá la presentación del libro de Carlos Tolosa y, desde las 21, se desarrollará el espectáculo final con música en vivo, protagonizado por Flor y Alfonso (Amaradona), La Pelota No Se Mancha (rock), Diego Britos (tango) y Tango Itinerante.
Además, habrá pintura en vivo a cargo de Chivico Art y la participación poética de Lauta Chapa.
Fuente: Agencia DIB