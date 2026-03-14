sábado 14 de marzo de 2026
14 de marzo de 2026 - 08:34

Por el alza del crudo, Argentina sube las retenciones al petróleo de yacimientos convencionales

Pasó del 3,6% al 8%, en función de la suba del crudo por la guerra en Oriente Medio. Se trata de las retenciones que se aplican al extraído en Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

Por Agencia DIB
Suben las retenciones al petróleo convencional como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Suben las retenciones al petróleo convencional como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Argentina.gob.ar

La Secretaría de Energía subirá del 3,36% al 8% las retenciones a la exportación que se aplican al petróleo extraído en yacimientos convencionales de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

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Es por la suba del precio internacional del barril, que este viernes volvió a superar los 100 dólares en medio del conflicto bélico en Oriente Medio.

La decisión apunta a gestionar el impacto de la suba del Brent en los precios internos de los combustibles, porque incentiva a los productores locales a venderle a un importe más bajo a las refinerías el crudo pesado del país.

Para el petróleo que se explota en Vaca Muerta no habrá cambios y la alícuota seguirá en un 8% del precio de exportación.

Esquema variable

A fines de enero, el Gobierno oficializó la baja de los derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de los campos convencionales.

Lo hizo a través de un esquema variable de alícuotas de derechos de exportación con la intención de viabilizar la inversión en yacimientos maduros de la cuenca del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), Mendoza y también Neuquén. El objetivo fue hacer más rentables los yacimientos convencionales, que tienen costos de extracción más altos.

Con ese nuevo esquema, a fines de febrero se estableció una retención de 3,36% para el petróleo convencional, tomando en cuenta un precio promedio del crudo de US$ 71,30.

Sin embargo, debido a la disparada que experimentó la cotización del barril a partir del estallido de la guerra en Oriente Medio, esa retención volverá a subir al 8 por ciento.

Cuestión de cálculo

El ajuste es automático y, según EconoJournal, se basa en el artículo 7 del decreto 488/2020 donde se aclara que el último día hábil de cada semana la Secretaría de Energía “evaluará las cotizaciones promedio de los días transcurridos del mes en curso y las comparará con la cotización promedio vigente. Si entre ambas existiera una diferencia superior al 15%, fijará una nueva cotización, la que será aplicable a partir del primer día hábil siguiente”.

La suba de las retenciones al crudo convencional alcanza a todos los productos incluidos en los decretos 488/2020 y 59/2026, que incluyen tanto al petróleo crudo como a derivados (solventes, naftas vírgenes y combustibles pesados, entre otros).

La fórmula que rige actualmente establece que si el precio del barril de crudo Brent se encuentra por debajo de los US$ 65 la retención es 0% y si supera los US$ 80 es de 8%. Para valores intermedios, se utiliza una fórmula polinómica de ajuste que arrojó una retención de 3,36% tomando como referencia una cotización del crudo de US$ 71,30, que surge del promedio de los últimos cinco días de febrero.

Fuente: Agencia DIB

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