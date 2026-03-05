Necochea: la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo analizará el expediente del Casino

La Justicia suspendió la subasta público por el Casino de Necochea. Ecos Diarios

La Municipalidad de Necochea confirmó que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata será la que analice el expediente por la subasta del casino de Necochea, tras el amparo otorgado por el juez de primera instancia, Carlos Herrera.

El texto enviado por el Departamento Ejecutivo, citados por Ecos Diarios, indicó que “la Municipalidad de Necochea tomó conocimiento de la decisión adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo local, mediante la cual resolvió no modificar la medida cautelar que dispusiera la suspensión de la subasta pública del Complejo Casino”.

En ese contexto, sostuvo que “así, habiendo dicho Juzgado de Necochea resuelto no revocar su propia decisión, el proceso judicial continuará tramitando ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, con el fin del tratamiento del recurso de apelación presentado oportunamente por la Municipalidad”.

De acuerdo con el texto, “el Municipio respeta y acompaña cada instancia del proceso judicial en curso. El expediente se encuentra actualmente para ser enviado a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, que es el órgano constitucionalmente diseñado para revisar y ponderar estas resoluciones en segunda instancia”, agregó.

Desde el Departamento Ejecutivo municipal, “se sostiene con convicción que los fundamentos jurídicos que respaldan la Ordenanza 12.009/2025 son sólidos, legítimos y serán debidamente valorados por la Cámara de Apelaciones”. Además, indica que “la Municipalidad continuará actuando con total transparencia institucional, colaborando con la Justicia en todo lo que sea necesario, y trabajando para que el Complejo Casino recupere el protagonismo económico y turístico que Necochea merece”, citado por Ecos Diarios. Fuente: Agencia DIB

