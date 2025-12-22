lunes 22 de diciembre de 2025
Necochea tiene un nuevo mural colectivo en la Peatonal 83

El flamante mural en la peatonal combina elementos icónicos de Necochea -como el mar y la fauna local- y alusiones al Puerto de Quequén.

Necochea tiene arte colectivo en la Peatonal 83.

El intendente Arturo Rojas, el secretario de Desarrollo Productivo y Turismo, Matías Sierra, y Sebastián Serqueira, director del Centro Cultural Municipal.

La emblemática Peatonal 83 de Necochea -entre las calles 2 y 4- cuenta desde el fin de semana con una pieza de arte urbano y participación comunitaria. La obra es un homenaje a la identidad necochense. Combina elementos icónicos de la ciudad como el Parque Miguel Lillo, el mar, la fauna local (especialmente las toninas y los lobos marinos).

Participaron artistas locales, alumnos de la Escuela de Artes y vecinos que se sumaron a las jornadas de pintura durante la semana previa. El mural se diseñó pensando en la interacción; hay sectores que permiten sacarse fotos simulando estar dentro de la escena (tipo street art interactivo), además de contar con referencias al Puerto de Quequén.

Necochea y su obra de arte colectivo

Durante la inauguración -de la que tomaron parte el intendente Arturo Rojas, el secretario de Desarrollo Productivo y Turismo, Matías Sierra, y Sebastián Serqueira, director del Centro Cultural Municipal- se terminaron de pintar algunos detalles en vivo mientras la gente paseaba por la peatonal. También hubo un show musical y diplomas a los artistas que participaron de esta obra de arte colectivo, informó Ecos Diarios.

Serqueira, quien estuvo a cargo de la coordinación general del mural, expresó que la propuesta visual se organizó para “poner en grande la palabra Necochea”, con colores que “remiten a la playa, al mar o al bosque”. Todo demandó tres días de mucho trabajo ya que “se hizo en tiempo récord”.

