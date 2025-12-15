Necochea: someten a torturas a una mujer para robarle 7.000 dólares

Un violento hecho delictivo conmueve a Necochea , ciudad en la que una pareja fue sorprendida por tres delincuentes encapuchados que ingresaron al domicilio mientras las víctimas descansaban. En poco minutos, los golpearon, robaron y torturaron con saña a la mujer.

El episodio se produjo en la noche del sábado, cuando la pareja estaba mirando el partido entre Racing y Estudiantes de La Plata, en su casa de las calles 67 y 44.

Según el relato a la Policía, los asaltantes ingresaron por la parte trasera de la vivienda, con el rostro cubierto y utilizando guantes, lo que evidenciaría una planificación previa del ataque, informó Ecos Diarios.

Mientras uno de los delincuentes amenazaba al hombre con un arma blanca exigiendo dinero, los otros dos llevaron a la mujer hasta el baño. Allí la torturaron salvajemente para que dijera dónde se encontraba el dinero.

Los delincuentes le colocaron la cabeza bajo el agua y con un cable la picanearon en los brazos. Aterrada, la mujer señaló que el dinero -un millón de pesos- estaba en una cartera en el comedor. No obstante, continuaron revolviendo la vivienda para apoderarse de unos 7.000 dólares, además de otros elementos personales y documentación.

¿Hubo un entregador?

Antes de huir, destruyeron los teléfonos celulares de las víctimas y se llevaron documentación. Minutos después, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró a una de las víctimas pidiendo auxilio en la vía pública.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas aunque es evidente que los delincuentes sabían que la víctimas tenían mucho dinero en su casa.

Fuente: Agencia DIB