lunes 15 de diciembre de 2025
15 de diciembre de 2025 - 09:54

Necochea: someten a torturas a una mujer para robarle 7.000 dólares

La víctima, que estaba con su pareja en su casa de Necochea, fue picaneada por delincuentes encapuchados.

Por Agencia DIB
En Necochea, la investigación está en marcha.

En Necochea, la investigación está en marcha.

Ecos Diarios

Un violento hecho delictivo conmueve a Necochea, ciudad en la que una pareja fue sorprendida por tres delincuentes encapuchados que ingresaron al domicilio mientras las víctimas descansaban. En poco minutos, los golpearon, robaron y torturaron con saña a la mujer.

Más noticias
El cuerpo de Magalí Vera fue hallado en el Río Quequén y su pareja, Javier Cerfoglio, está acusado de femicidio.

Necochea: se realiza la audiencia preliminar por el femicidio de Magalí Vera
La zona del rastrillaje en búsqueda de Gonzalo Ferloni.

Necochea: encontraron el cuerpo de Gonzalo Ferloni

Noche de robo y torturas

El episodio se produjo en la noche del sábado, cuando la pareja estaba mirando el partido entre Racing y Estudiantes de La Plata, en su casa de las calles 67 y 44.

Según el relato a la Policía, los asaltantes ingresaron por la parte trasera de la vivienda, con el rostro cubierto y utilizando guantes, lo que evidenciaría una planificación previa del ataque, informó Ecos Diarios.

Mientras uno de los delincuentes amenazaba al hombre con un arma blanca exigiendo dinero, los otros dos llevaron a la mujer hasta el baño. Allí la torturaron salvajemente para que dijera dónde se encontraba el dinero.

Los delincuentes le colocaron la cabeza bajo el agua y con un cable la picanearon en los brazos. Aterrada, la mujer señaló que el dinero -un millón de pesos- estaba en una cartera en el comedor. No obstante, continuaron revolviendo la vivienda para apoderarse de unos 7.000 dólares, además de otros elementos personales y documentación.

¿Hubo un entregador?

Antes de huir, destruyeron los teléfonos celulares de las víctimas y se llevaron documentación. Minutos después, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró a una de las víctimas pidiendo auxilio en la vía pública.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas aunque es evidente que los delincuentes sabían que la víctimas tenían mucho dinero en su casa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Necochea: se realiza la audiencia preliminar por el femicidio de Magalí Vera

Necochea: encontraron el cuerpo de Gonzalo Ferloni

Sin rastros del joven desaparecido mientras nadaba en aguas del río Quequén

SUBE: más ciudades de la provincia incorporan nuevas modalidades de pago en los colectivos

Desesperada búsqueda de un adolescente que desapareció al intentar cruzar el río Quequén

Luján: policía abusó de una compañera que dormía en la sede de la Departamental

Ruta 88: piden elevar a juicio causa por la muerte de médico de Mar del Plata y su hijastro

Acuchilló a su hija de un año en Quilmes, huyó y lo atraparon en Chaco

Conmoción en Balcarce: dos responsables de un hogar de menores son investigadas por maltrato y amenazas

Mientras allanaban la supuesta mansión de Chiqui Tapia, Comodoro Py le sacó la causa a Rafecas

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En Necochea, la investigación está en marcha.

Necochea: someten a torturas a una mujer para robarle 7.000 dólares