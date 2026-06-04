jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 11:53

Comenzó la temporada de avistaje de ballenas en las costas de Necochea

Varios ejemplares de ballena franca austral sorprendieron a quien disfrutaban una mañana de playa.

Por Agencia DIB
Una ballena franca austral frente a las costas de Necochea.&nbsp;

Una ballena franca austral frente a las costas de Necochea. 

Ecos Diarios

La temporada de avistaje de ballenas comenzó a dar sus primeras señales en la ciudad de Necochea. En las últimas horas, ejemplares de ballena franca austral fueron observados frente a la costa de la ciudad del sudeste bonaerense, con un espectáculo natural que cada año despierta el interés de vecinos, turistas y amantes de la fauna marina.

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Un equipo de Ecos Diarios logró registrar imágenes desde el aire de los cetáceos mientras se desplazaban mar adentro, a unos 600 metros, mientras dejaban ver sus características siluetas y los soplidos delataban su presencia.

Recorridos migratorios

La llegada de las ballenas a las costas bonaerenses suele producirse durante esta época del año, en el marco de sus recorridos migratorios. Aunque los principales puntos de concentración se encuentran en la Patagonia, cada vez son más frecuentes los avistajes frente a distintos sectores del litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires, incluida la costa de Necochea.

Las imágenes obtenidas muestran a los animales que se movían con tranquilidad en aguas cercanas a la ciudad mientras sorprendían a quienes se encontraban disfrutando de la mañana en la playa.

Especialistas recuerdan que, ante este tipo de avistamientos, es importante mantener una distancia prudente y evitar cualquier acción que pueda alterar el comportamiento natural de los ejemplares.

Fuente: Agencia DIB

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