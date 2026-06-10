"A Toda Vela MAR SA" compró el Casino de Necochea en subasta pública

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, junto al representante de A Toda Vela MAR SA,Oscar Merlo, y la martillera Mariana Ortega.

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, junto al representante de A Toda Vela MAR SA, Oscar Merlo, en la subasta.

La firma “A Toda Vela MAR SA” adquirió el edificio del Casino de Necochea por un monto de 4.878.000.000 pesos , en el marco de una subasta pública que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Municipalidad de la ciudad costera. Fue después de un entredicho judicial que paralizó la operación por varios meses.

La subasta, realizada bajo la tutela de la martillera pública Mariana Ortega , contó con la presencia del intendente municipal Arturo Rojas , funcionarios municipales, provinciales, concejales y demás autoridades.

Según destacó Ecos Diarios , “A Toda Vela MAR SA” -representada a nivel local por Oscar Merlo - fue la única firma anotada para realizar una oferta formal. Se espera ahora la cumplimentación de las cuestiones legales.

La venta pública iba a realizarse, en principio, el 11 de febrero , pero días antes de esa fecha el Juzgado Contencioso Administrativo a cargo de Carlos Herrera dio lugar a un amparo presentado por un grupo de vecinos y suspendió el acto.

Recién a fines de mayo la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata revocó la cautelar. La decisión, firmada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, validó, punto por punto, el camino institucional que recorrió el Municipio para disponer del inmueble.

El tribunal no encontró la ilegalidad manifiesta que la demandante, María Susana Laborde, venía invocando para paralizar la operación. La Cámara sostuvo que la Ordenanza 12.009 se limita a autorizar la venta por subasta pública de un bien municipal en estado de abandono y ruina, sin habilitar obra alguna. De esa manera, el planteo ambiental, que había sido el eje de la estrategia opositora, quedó desactivado.

“Le dieron la razón al municipio”

En cuanto se conoció la medida, el intendente explicó que la decisión de la Justicia representó un paso importante para continuar con el proceso: “Terminaron dándole la razón al municipio”. Y señaló en ese momento que la subasta pública se iba a concretar en junio. “Estamos próximos a poder realizarla”.

Rojas recordó que el Casino arrastraba años de abandono y falta de inversiones, situación que derivó en un marcado deterioro estructural de uno de los edificios más representativos del frente costero de Necochea. “No podíamos seguir mirando para otro lado mientras el edificio continuaba deteriorándose”, expresó.

Y remarcó además que el proyecto apunta a generar una recuperación integral del sector, buscando inversiones privadas que permitan revalorizar el inmueble y reactivar una zona estratégica de la ciudad.

Fuente: Agencia DIB